Manifestantes interrumpen a Trump: Tensión y enfrentamientos durante el mitin en San Antonio

Durante la tarde del pasado miércoles 7 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajó por tercera vez a Texas en menos de 30 días para intentar hacer campaña a favor de Ken Paxton, candidato al Senado estadounidense que ha sido cuestionado por su capital político e insultado por el mandatario republicano.

Para el magnate neoyorquino, esta es la recta final hacia las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano enfrenta una batalla cada vez más difícil para mantener el control de la Cámara Alta del Congreso de EE. UU, que, junto con la Cámara de Representantes, aprueba la legislación federal.

Frente a este escenario, los republicanos están invirtiendo millones de dólares en reforzar la candidatura del fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien, según la cadena estadounidense CNN, se enfrenta a una contienda más reñida de lo esperado contra James Talarico en un estado que no ha elegido a demócratas desde hace tres décadas.

Ante esta situación, la aparición del presidente estadounidense Donald Trump, en la ciudad de San Antonio, Texas, será observada de cerca en los próximos días para determinar si puede mejorar la posición de Ken Paxton, debido a que esto podría influir en la continuidad de la inversión republicana en el Estado de la Estrella Solitaria.

La gira de cara a las elecciones

Conforme a lo expuesto por la cadena estadounidense Telemundo, el último viaje del presidente Donald Trump a Texas forma parte de una intensa gira de cara a las elecciones intermedias, que lo ha llevado a bastiones tradicionalmente republicanos donde ganó de forma aplastante hace dos años, como Alabama, Oklahoma y Nebraska.

Dadas las circunstancias, el mandatario republicano de 80 años ha dicho repetidamente a las multitudes que asisten a sus mítines que “imaginen” que la cara de Trump está en la papeleta electoral este otoño, ya que sus asesores en la Casa Blanca consideran que su mejor opción para noviembre es aumentar la participación de su base electoral.

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Sin embargo, algunos republicanos en los estados conservadores buscan distanciarse del presidente, al punto de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, no asistió al mitin de Trump en San Antonio y alegó problemas de agenda, aunque al parecer su ausencia se debió a que Paxton se ha visto envuelto en escándalos por fraude bursátil.

A pesar de eso, Trump intentó movilizar a su base de seguidores de MAGA ("Hagamos que EE. UU. vuelva a ser grande") centrándose en la seguridad fronteriza y otros temas incendiarios. Además, atacó a James Talarico y lo acusó de ser vegano, ya que la carne de res es un pilar fundamental de la identidad cultural y la historia de Texas.

La reacción de Trump al ser interrumpido por manifestantes

No obstante, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a interrumpir su discurso repetidamente durante el mitin republicano en la ciudad de San Antonio, Texas, debido a las protestas de varias personas, principalmente hispanas y latinas, que representan el 64.6% de la población del Estado de la Estrella Solitaria.

Hubo algunos signos de descontento y al menos una docena de manifestantes que interrumpieron el mitin de Trump en varias ocasiones fueron desalojados del evento. Por su parte, los demócratas ven el regreso del republicano a Texas como una buena señal para su partido, porque consideran que parece ser una medida de emergencia.