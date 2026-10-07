Peste neumónica en Siberia: ¿Es posible que la plaga haya escapado de un laboratorio en Rusia?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Rusia está en alerta ante un posible brote de peste neumónica en Siberia, de manera que la Casa Blanca sigue de cerca la información procedente de Eurasia sobre la muerte de una investigadora de un laboratorio especializado y las medidas de cuarentena en algunas ciudades rusas.

Frente a este escenario, un funcionario de Estados Unidos aseguró que están "al tanto, siguiendo el brote y evaluando opciones", ya que la fallecida es Daria Shipilova, una técnica de laboratorio de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Rusia y el Lejano Oriente, ubicado en Shelekhov, cerca de Irkutsk, en Siberia.

Por su parte, medios rusos independientes, como Liudi Baikala, informaron de que el 25 de septiembre Daria habría roto accidentalmente un tubo de ensayo que contenía la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste, mientras recolectaba muestras. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades rusas.

Lo que sí se sabe es que Shipilova fue hospitalizada el 29 de septiembre en el hospital de Shelekhov con síntomas de neumonía grave. Fue conectada a un respirador artificial y falleció el 2 de octubre, luego de que la agencia rusa de salud pública Rospotrebnadzor diagnosticara el caso como una "neumonía de etiología desconocida".

¿La situación es estable?

El Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia, el organismo público de salud y sanidad del país, afirmó que las pruebas exhaustivas no detectaron microorganismos asociados con las actividades profesionales de la paciente, por lo que la agencia sostiene que la situación en Siberia es "estable".

No obstante, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, convocó una reunión de emergencia de la comisión regional antiepidémica con la jefa de Rospotrebnadzor, Anna Popova, en la que se refirió a un "caso sospechoso de una infección grave especialmente peligrosa", que podría ser la peste neumónica causada por la bacteria Yersinia pestis.

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Ante esta situación, tras la muerte de Daria Shipilova, las autoridades rusas identificaron más de 197 contactos posibles (pacientes, personal médico y otras personas expuestas) y colocaron a 200 personas bajo observación médica, de las cuales unas 189 fueron hospitalizadas para ser monitoreadas constantemente por Rospotrebnadzor.

Por otro lado, el hospital de Shelekhov, donde Shipilova fue tratada, quedó en cuarentena y se suspendieron las altas en varios departamentos. Además, se informó de cuarentenas en otros hospitales de la zona, incluidos algunos en Irkutsk, y de la implementación de medidas, como el uso de mascarillas, en una planta de aluminio cercana.

Silencio ruso incrementa las dudas

De acuerdo con el gobernador Igor Kobzev, hasta el miércoles 7 de octubre ninguno de los contactos presenta signos de enfermedad y los resultados de laboratorio han sido negativos. Solo se detectaron algunos casos de covid y rinovirus no relacionados, mientras que los 60 empleados del propio instituto fueron aislados temporalmente.

Asimismo, hasta el momento no se han reportado casos secundarios entre los contactos, lo que es coherente con el período de incubación de uno a cuatro días de la peste neumónica, la forma pulmonar de la enfermedad, especialmente contagiosa porque puede transmitirse de persona a persona a través de las gotículas respiratorias.