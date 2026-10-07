El show de drones en la despedida de Messi: el insólito blooper que desató memes y abucheos

Durante la noche del pasado martes 6 de octubre, la selección de Argentina derrotó 3-0 a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un partido con profunda carga emotiva por la despedida de Leo Messi, quien dejó la Albiceleste después de más de dos décadas de vestir la camisola del país que lo vio nacer y convertirse en mito.

Frente a este escenario, la despedida de Lionel Messi en Buenos Aires generó una ola de memes en las redes sociales, principalmente porque el espectáculo de drones organizado por la Asociación del Futbol Argentino (AFA) provocó el enojo de la afición albiceleste, ya que lo que se dibujó en el cielo fue el patrocinio de una aseguradora.

"Lo que pasó con los drones fue abucheado por todo el estadio Monumental", agregó un internauta en la plataforma X, debido a que el cielo del recinto deportivo se convirtió en una pantalla para despedir a Lionel Messi, pero el espectáculo de drones no solo repasó los símbolos centrales de su recorrido con la selección de Argentina.

Aun así, la despedida de Lionel Messi de la selección argentina tuvo lágrimas, un gol, dos asistencias y un estadio Monumental rendido ante su capitán, quien también se percató de otro error que rápidamente se convirtió en viral: los drones que participaron en el homenaje representaron al diez golpeando el balón con la pierna derecha.

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Críticas al espectáculo de drones

La despedida de Messi de Argentina tuvo uno de esos momentos que rápidamente pasaron del estadio a las redes sociales, dado que después del partido contra Benín en el Monumental de Buenos Aires, los aficionados miraron al cielo a la espera de un espectáculo preparado para homenajear al capitán argentino, pero no ocurrió lo esperado.

Los drones sí formaron figuras sobre el estadio, aunque la primera imagen no fue la de Lionel Messi ni la de la selección, sino el logo de Sancor Seguros. Este apareció en el cielo y durante algunos segundos se convirtió en el centro de atención de una noche pensada para despedir al futbolista de 39 años que dedicó toda su vida a la Albiceleste.

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Conforme a lo expuesto por el diario deportivo español AS, enfocado principalmente en el futbol, el espacio aéreo de Buenos Aires se cerró durante 15 minutos para despedir a Lionel Messi y el show de drones costó US$100 mil (Q763 mil 796), de modo que fue auspiciado por Sancor Seguros, un grupo asegurador cooperativo argentino.

Ante esta situación, la molestia de los aficionados no estuvo relacionada solamente con la existencia de publicidad, sino con el momento en que apareció la marca. El público acababa de vivir el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste en el Monumental y esperaba un homenaje al futbolista, no ver el nombre de Sancor Seguros.

Teníamos que hacerlo 🏆🐐 Messi 🔟🇦🇷 https://t.co/5Nuz2f1cA9 — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) October 7, 2026

Polémica en la despedida de Messi

Sin embargo, la publicidad no fue todo el espectáculo. Una vez terminó la aparición de Sancor Seguros, los drones continuaron con diferentes imágenes relacionadas con Lionel Messi y la historia de la selección argentina, debido a que la Pulga ganó una Copa del Mundo, dos Copas América y los Juegos Olímpicos del 2008 con la Albiceleste.

A pesar de eso, el episodio ya había quedado instalado y las imágenes del logo de la aseguradora comenzaron a circular en redes sociales y medios de distintos países. Así, una acción publicitaria se convirtió en uno de los momentos más comentados de la despedida de Lio Messi, quien por ahora seguirá jugando con el Inter Miami de EE. UU.