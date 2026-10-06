“El abuso racista a Surinam es inaceptable”: El mensaje de Infantino tras el partido en Guatemala

Durante la noche del lunes 5 de octubre, la selección de Guatemala derrotó 1-0 a su similar de Surinam en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en un partido que trascendió internacionalmente por los aspectos negativos.

En el minuto 63, el árbitro estadounidense Joseph Dickerson le mostró la tarjeta roja al surinamés Richonell Margaret luego de que este insultara a la afición guatemalteca. Sin embargo, el referente de los Suriboys aseguró que su reacción se debió a los cánticos racistas de los aficionados en el Trébol, que lo llamaron mono por su tez negra.

Este incidente derivó en una pausa de doce minutos debido a que los seleccionados de Surinam estuvieron a punto de retirarse del terreno de juego junto con Margaret, quien se despidió de los aficionados con más insultos e incluso intentó escupirles. A pesar de eso, los Suriboys decidieron reanudar el juego con la esperanza de empatar.

Guatemala terminó ganando el partido con una anotación de Matthew Evans en el minuto 96 y el encuentro finalizó con una trifulca entre los jugadores de ambos equipos. Posteriormente, los futbolistas de Surinam fueron despedidos del estadio por la afición guatemalteca, a la que se criticó internacionalmente por su abuso racista.

El mensaje de Infantino

“No hay lugar para el racismo ni ninguna forma de discriminación en el futbol. El abuso racista dirigido a los jugadores de Surinam durante el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf de anoche en Guatemala es absolutamente inaceptable”, agregó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante un mensaje publicado en redes sociales.

“Todos en la FIFA, el Panel de la Voz de los Jugadores y toda la comunidad futbolística apoyan firmemente a cualquier jugador, entrenador, árbitro, aficionado o participante en un partido de fútbol que haya experimentado racismo o cualquier otra forma de discriminación”, añadió el dirigente deportivo y abogado suizo-italiano en Instagram.

Lea más sobre el Argentina vs. Benín hoy: hora, canal y dónde ver en vivo el partido de despedida de Lionel Messi

“Continuaremos ofreciendo nuestro apoyo inequívoco a la Asociación de Futbol de Surinam para garantizar que existan fuertes medidas disuasorias y se tomen acciones para erradicar el racismo y la discriminación de nuestro deporte”, afirmó el mandatario de 56 años, que podría sancionar a la Federación Nacional de Guatemala (Fedefut).

Esto se debe a que el 8 de septiembre del 2025, durante un partido correspondiente a la segunda fecha de la eliminatoria mundialista, disputado en el Estadio Cuscatlán entre las selecciones de El Salvador y Surinam, también se registraron incidentes racistas y discriminatorios cometidos por aficionados salvadoreños contra los Suriboys.

Los incidentes en El Salvador

En aquella ocasión, hace más de un año, durante y después del encuentro en el cual Surinam venció a El Salvador, los aficionados locales gritaron e hicieron gestos racistas hacia los futbolistas surinameses. Por lo tanto, tras el partido, el director técnico Stanley Menzo y el futbolista Shaquille Pinas denunciaron públicamente el ambiente hostil.

La Federación de Surinam presentó una queja por los insultos discriminatorios sufridos en las gradas y, a raíz de la investigación de su Comité Disciplinario, la FIFA sancionó a la Federación Salvadoreña con una penalización de US$63 mil (Q481 mil) y ordenó la reducción del 15% del aforo del estadio para su siguiente partido oficial de local.