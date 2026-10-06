Trump firma un decreto sobre el “diésel rojo”: ¿Qué es y cómo busca reducir costos en EE. UU?

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Trump firma un decreto sobre el “diésel rojo”: ¿Qué es y cómo busca reducir costos en EE. UU?

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el nuevo decreto permitirá a cualquier persona comprar diésel rojo para cualquier fin.

Emilio Dávila

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diésel EE. UU.

El diésel y la gasolina son los dos combustibles líquidos principales derivados del petróleo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante la noche del pasado lunes 5 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó a última hora un decreto para reducir los precios del diésel, que se encuentran cerca de niveles récord, mediante la eliminación de restricciones al diésel rojo, que, de conformidad con la cadena de televisión CNN, es más barato.

En el transcurso de un acto de campaña en Nebraska, un estado afectado por el fuerte aumento de los precios del diésel, el mandatario republicano afirmó que el decreto permitirá a cualquier persona comprar diésel rojo, libre de impuestos, para cualquier fin. “Este decreto también reducirá los costos de todos los productos”, declaró Trump.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el diésel rojo es idéntico al diésel convencional. Sin embargo, la única diferencia es que no está sujeto a impuestos y se tiñe de rojo para distinguirlo como combustible destinado exclusivamente a usos fuera de carretera, como tractores o maquinaria industrial.

Frente a este escenario, permitir el uso generalizado de diésel exento de impuestos podría resultar especialmente beneficioso para los camioneros que enfrentan un aumento histórico de los precios del combustible, desencadenado por la guerra en Irán y agravado por los ataques a refinerías y las restricciones a la exportación en China.

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¿Qué es el diésel rojo?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Univisión, la decisión del magnate neoyorquino Donald Trump se da en medio del fuerte aumento de los precios en las gasolineras, a causa de la guerra con Irán, que ha afectado fuertemente al Partido Republicano a pocas semanas de las elecciones intermedias en los Estados Unidos.

Ante esta situación, Trump les dijo a sus seguidores en Nebraska que la orden “eliminaría oficialmente el requisito de uso fuera de carretera y permitiría a cualquier persona comprar diésel rojo libre de impuestos por cualquier motivo”, a pesar de que el presidente admitió no estar familiarizado con ese combustible y bromeó ante la multitud.

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“No sé qué demonios es, pero sea lo que sea, se supone que es bueno”, agregó el mandatario. No obstante, una nota de la Casa Blanca describe una medida más limitada que la anunciada por Trump, dado que la orden instruye al secretario del Tesoro a aplazar el impuesto sobre el diésel rojo y a buscar maneras de eximir a los consumidores.

Por lo tanto, según la Casa Blanca, las autoridades federales y los gobernadores estatales podrán decidir suspender los controles y eximir a los ciudadanos de la obligación fiscal, de manera que la medida podría ayudar a los agricultores que dependen de camiones para llevar sus productos al mercado y recibir fertilizantes y otros suministros.

La orden que firmó Trump

“Durante muchos años, los vehículos agrícolas, la maquinaria de construcción y otros vehículos todoterreno han utilizado lo que se conoce como diésel teñido de rojo. ¿Saben qué es eso? Se supone que es exactamente igual al diésel normal”, añadió Trump, quien “permitirá temporalmente el uso en carretera del diésel teñido de rojo”.

Asimismo, en el mitin de Nebraska, Donald Trump elogió un acuerdo alcanzado con Europa para liberar 100 millones de barriles de diésel refinado de las reservas estratégicas durante los próximos meses, ya que en las últimas semanas los precios del diésel han alcanzado máximos históricos por encima de los US$6 (Q46) por galón.

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Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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