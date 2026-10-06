Argentina vs. Benín hoy: hora, canal y dónde ver en vivo el partido de despedida de Lionel Messi

La selección de Argentina enfrentará a Benín este martes 6 de octubre, desde las 17.00 horas de Guatemala, en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que será especial porque será el último de Lionel Messi con la camiseta de la Albiceleste y pondrá punto final a su carrera de 21 años con el conjunto subcampeón mundial.

Tras caer en la final de la Copa Mundial del 2026 ante España, el equipo argentino viene de ganar sus dos últimos amistosos: primero goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba, con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz y Cristian Romero, y luego aplastó 7-0 a Burkina Faso, con goles de Gianluca Prestianni, Julián Álvarez, Mastantuono y Simeone.

Frente a este escenario, el partido contra Benín será el cierre de esta ventana de amistosos, pero el encuentro quedará en segundo plano porque será el último de Lionel Messi como jugador de la Albiceleste. Por ello, el capitán de 39 años lucirá un dorsal dorado y una camiseta especial para despedirse de los hinchas en el Monumental.

Esto se debe a que el 31 de agosto la Pulga publicó una imagen en su cuenta de Instagram en la que confirmó, a través de una carta escrita a mano, que ya no jugaría con la Albiceleste, decisión que había tomado dos días después de la final del Mundial: “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haber regalado momentos soñados”, afirmó.

Argentina vs. Benín: El adiós de Messi

El astro decidió viajar exclusivamente para el partido contra Benín y disputar su último encuentro, en el que recibirá una plaqueta de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), verá un video e incluso podría decir unas palabras, luego de ser considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de todos los tiempos.

Por su parte, Benín viene de disputar las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones del 2027 y terminó con saldo positivo en el Grupo F, debido a que en el primer partido empató 1-1 ante Burkina Faso y luego derrotó 2-1 a Mauritania como local, con un doblete de Rodolfo Aloko, quien estará presente en la despedida de Lionel Messi.

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Ante esta situación, los elegidos por el entrenador argentino Lionel Scaloni que posiblemente acompañarán a Leo Messi en el campo del Monumental serán Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Facundo Medina, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Dadas las circunstancias, el encuentro será transmitido por TyC Sports, canal argentino de televisión deportiva por suscripción que transmite eventos nacionales e internacionales, aunque también se televisará por Telefe, DSports, ORTB, Canal+ Sport, DirecTV y DGO, para que nadie se pierda la despedida de Messi en Argentina.

Lio se despide de la Albiceleste

El capitán jugará por última vez con la Albiceleste en un partido cargado de emoción para un plantel que inició una nueva etapa tras la final de la Copa del Mundo. Sin embargo, entre risas, bromas y ejercicios con pelota, Messi completó su último entrenamiento con la selección, horas antes de poner fin a casi dos décadas con Argentina.

Asimismo, el amistoso ante Benín cerrará una serie de tres encuentros de la Albiceleste, que aprovechó las victorias ante Bolivia y Burkina Faso, ambas sin Messi, para probar nuevos jugadores y variantes de cara a la etapa que comenzará tras la despedida de su gran capitán y los dejará a las puertas del Mundial 2030, que iniciará en Argentina.