Ejército mexicano se despliega en la frontera tras supuesto ataque a Estados Unidos: Esto se sabe

Durante la mañana de este martes 6 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a Estados Unidos pruebas de los disparos que presuntamente se realizaron desde territorio mexicano contra algunos elementos de la Guardia Costera estadounidense en la frontera con Tamaulipas, uno de los treinta y un estados que forman México.

En el transcurso de la conferencia en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana dijo que ya entabló diálogo con las autoridades estadounidenses para solicitar las pruebas, luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, denunció los disparos en la frontera con Tamaulipas a través de un comunicado en redes sociales.

“Mencionaron, hablaron, incluso lo mandaron por escrito, que había habido disparos desde la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Nosotros hemos pedido, pues, todas las evidencias de que esto fue así, porque no tenemos evidencia. Ningún elemento ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana hacia EE. UU”, indicó Sheinbaum.

A pesar de eso, el embajador estadounidense publicó que los elementos de la Guardia Costera de su país recibieron disparos desde México: “La Embajada ayuda a coordinar con las fuerzas que se están desplegando en la zona fronteriza y los mandos militares se comunicarán directamente con las fuerzas desplegadas”, agregó Johnson.

Máxima tensión en la frontera

“Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas. Cualquier amenaza en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente”, escribió Ronald Johnson en sus plataformas digitales.

Esto se debe a que Sheinbaum explicó que el Gabinete de Seguridad planteó a EE. UU. operativos espejo en la frontera para evitar ese tipo de situaciones: “Se harán las operaciones de espejo para evitar problemas, pero no tenemos ninguna evidencia que nos hayan dado de que en efecto hubo estos disparos de arma de fuego”, recalcó.

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“Para prevenir cualquier situación, ya se hizo un operativo espejo y ahora se va a hacer otro en Tamaulipas. A lo largo y ancho del río Bravo hay elementos de la Guardia Nacional de México y elementos de la Guardia Costera de EE. UU”, afirmó Claudia Sheinbaum, tras decir que las operaciones son a lo largo de la frontera entre ambos países.

Por lo tanto, México y EE. UU. activaron el Operativo Espejo en la frontera tras denuncias de un ataque a tiros contra la Guardia Costera, de modo que, aunque Sheinbaum aseguró que no hay pruebas de la agresión, ordenó el despliegue de 500 militares, helicópteros y equipo antidrones en Tamaulipas para reforzar la seguridad en el estado.

Estadounidenses venden armas a los carteles mexicanos

Conforme a lo expuesto por el periódico The New York Times, existe una red cada vez mayor de estudiantes estadounidenses que ayudan a armar a algunos de los carteles más poderosos y violentos de México, debido a que consiguen armas de fuego y las venden exclusivamente a operadores de carteles con sede en Estados Unidos.

Frente a este escenario, aunque los números son muy difíciles de rastrear, las autoridades estadounidenses afirman que los grupos criminales mexicanos recurren cada vez más a adolescentes o jóvenes en estados fronterizos como Arizona, California, Texas y Nuevo México, donde hay una gran presencia de miembros de carteles mexicanos.