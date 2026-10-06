Peste neumónica: Qué tan peligrosa es y cómo se contagia la enfermedad que está bajo vigilancia

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, una investigadora de laboratorio de 28 años que trabajaba en un instituto ruso dedicado al estudio de la peste y otros patógenos peligrosos falleció a causa de una neumonía de origen “desconocido”, por lo que decenas de personas están aisladas en Siberia.

Frente a este escenario, varias personas se encuentran en cuarentena en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, donde Rospotrebnadzor, el Servicio Federal de Supervisión de la Protección y el Bienestar del Consumidor de Rusia, ha restado importancia a la relación entre la muerte de la investigadora y su trabajo en la región.

Sin embargo, el caso en la parte oriental de la Federación de Rusia ha suscitado interrogantes sobre el tipo de peste que provoca neumonía, de modo que el Departamento de Estado de EE. UU. informó que está monitoreando toda la situación, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) comunicó que mantiene contacto con las autoridades sanitarias rusas para verificar lo sucedido, conocer qué pruebas se están realizando y determinar si existen posibles repercusiones para la salud pública, dado que la investigadora murió a causa de una enfermedad no revelada.

¿Qué tan peligrosa es la peste neumónica?

“Según la información no oficial disponible, el riesgo para la salud pública de la población general parece ser bajo”, declaró un portavoz de la OMS, quien añadió que la evaluación de riesgos se actualizaría cuando se dispusiera de más información, ya que Rusia compartirá más datos sobre las circunstancias de la muerte de la investigadora.

“Creo que Rusia tiene la obligación de compartir más información con el mundo. Quizás sea más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos, pero creo que sería imprudente especular en este momento, dada la escasa información que aún tenemos. Lo estamos vigilando muy de cerca”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Esto se debe a que, de acuerdo con la cadena de televisión británica BBC, la peste neumónica es una infección pulmonar poco frecuente y mortal causada por la bacteria Yersinia pestis. Por lo tanto, científicos consideran que la peste neumónica es la forma más peligrosa de esta infección, debido a que afecta distintas partes del organismo.

Ante esta situación, la forma más común, la peste bubónica, suele desarrollarse tras la picadura de una pulga o cuando la bacteria penetra a través de un corte o una lesión en la piel. Además, la infección provoca la inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos y puede evolucionar hacia una peste septicémica, infección grave de la sangre.

¿Qué dice Rusia?

“No se detectaron microorganismos relacionados con las funciones profesionales de la empleada en las muestras tomadas de la paciente. La situación epidemiológica en la región de Siberia es estable”, afirmó Rospotrebnadzor, la agencia oficial de sanidad pública y defensa del consumidor de Rusia que ha sido consultada por esta situación.

No obstante, las autoridades regionales están implementando un “conjunto integral de medidas antiepidémicas”, según Maxim Modin, alcalde del distrito de Shelekhovsky, en el este de Rusia, cerca de la frontera con Mongolia, debido a que esta peste puede infectar el torrente sanguíneo y provocar un fallo multiorgánico.