La fortuna de Lionel Messi: ¿Cuánto asciende su patrimonio y cómo logró construir este imperio?

Durante la noche del martes 6 de octubre, Lionel Messi tuvo su última función con Argentina y se despidió ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, debido a que el capitán y diez del equipo anunció su retiro de la selección el pasado lunes 31 de agosto, después de una carrera de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, el cierre de su ciclo con Argentina no implica el final de su carrera deportiva ni, mucho menos, de su actividad económica, ya que, mientras sigue jugando en Miami, Messi ha transformado su fortuna en una estructura de negocios cada vez más diversificada, con inversiones que van mucho más allá de los contratos de publicidad.

Conforme a lo expuesto por la revista estadounidense de negocios Forbes, en el 2026 Lionel Messi alcanzó un patrimonio neto de US$1 mil 100 millones, lo que lo convirtió en uno de los pocos atletas que han ingresado al club de los multimillonarios mientras permanecen activos, dado que el astro, de 39 años, aún no se ha retirado.

Frente a este escenario, Forbes calculó que en los últimos diez meses Messi obtuvo alrededor de US$140 millones entre sus ingresos dentro y fuera de la cancha, considerando que la mayor parte de su fortuna proviene de la acumulación de ingresos generados durante más de dos décadas como futbolista en España, Francia y EE. UU.

El imperio de Lionel Messi

En total, la revista estadounidense de negocios Forbes calcula que Lionel Messi acumuló aproximadamente US$1 mil 800 millones a lo largo de su carrera, producto de los ingresos generados durante más de dos décadas como futbolista y de la valorización de sus activos, al sumar contratos, patrocinios y otros negocios por todo el mundo.

Esto se debe a que, durante años, los principales ingresos de Messi fuera de la cancha estuvieron vinculados a sus contratos con Adidas, Pepsi, Mastercard y Apple. No obstante, ahora su estrategia está cambiando y el argentino ha empezado a formar una cartera de activos con hoteles, propiedades, producciones, restaurantes y clubes.

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Ante esta situación, una de las novedades más importantes del 2026 llegó desde España, cuando Messi avanzó con la adquisición del Club Deportivo Eldense, un equipo de futbol de la provincia de Alicante que actualmente milita en segunda división y juega sus partidos en el Estadio Nuevo Pepico Amat, con capacidad para 6 mil espectadores.

De conformidad con Forbes, el astro argentino ingresó al Club Deportivo Eldense como accionista mayoritario y ahora posee dos clubes en España, después de la compra de la Unió Esportiva Cornellà, un club de Cornellá de Llobregat, en Barcelona, que actualmente milita en el Grupo V de la Tercera Federación, la quinta división española.

La participación de Messi en el futbol

De acuerdo con Marca, el diario deportivo más leído en España, la estrategia de Lionel Messi comienza a tomar forma, debido a que, en lugar de concentrarse en equipos de élite, el argentino está incorporando clubes con estructuras de formación y posibilidades de crecimiento dentro del sistema profesional de España, uno que conoce bien.

Además de los dos clubes en España, Messi cuenta con el Deportivo LSM, un proyecto que creó junto a Luis Suárez en Uruguay, y los Leones de Rosario FC, un club ligado a su familia en Argentina. De esta manera, su negocio deportivo se parece cada vez menos al de un jugador y más al de un empresario que construye alrededor del deporte.