Insultos, gestos y “brujería”: ¿Qué provocó la reacción de los guatemaltecos contra Surinam?

Durante la noche del pasado lunes 5 de octubre, la selección de Guatemala derrotó 1-0 a Surinam en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2026 de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), en un compromiso que trascendió internacionalmente por los incidentes en El Trébol.

Los seleccionados de Surinam se quejaron ante el árbitro durante y después del compromiso e indicaron que fueron víctimas de racismo por parte de los fanáticos guatemaltecos, quienes presuntamente los llamaron monos y hacían sonidos de simios cada vez que alguno se acercaba a los graderíos del estadio Manuel Felipe Carrera.

Ante esta situación, la FIFA y la Concacaf han implementado medidas estrictas para combatir la discriminación en los terrenos de juego. Sin embargo, aunque el racismo en el futbol es inaceptable, los aficionados guatemaltecos aseguran que todo comenzó por la provocación de los futbolistas surinameses, quienes insultaron a la fanaticada.

Asimismo, en las redes sociales se viralizó un video de Jonathan Fonkel, el portero suplente de Surinam, quien presuntamente hacía "brujería" en uno de los arcos del estadio El Trébol. Esto se debe a que, aunque el árbitro le pidió al arquero que se alejara del marco, el guardameta siguió untando una especie de ungüento en el poste.

Insultos, gestos y provocaciones

No obstante, la situación cambió al minuto 63, cuando el árbitro estadounidense Joseph Dickerson expulsó al surinamés Richonell Margaret luego de que este le mostrara el dedo medio a la afición guatemalteca. La acción fue observada por el asistente, quien avisó al central y le pidió que expulsara al delantero, lo que desencadenó un incidente.

Richonell Margaret le aseguró al colegiado norteamericano que su reacción se originó porque los aficionados guatemaltecos le gritaban insultos racistas. Además, tras el encuentro, el jugador surinamés dijo que era un ser humano con emociones y que ya no aguantó más ante el supuesto abuso y la discriminación en Manuel Felipe Carrera.

Lea más sobre la peste neumónica: ¿Qué tan peligrosa es y cómo se contagia la enfermedad que está bajo vigilancia?

A pesar de eso, luego de ser expulsado, Richonell Margaret salió del terreno de juego insultando a los aficionados guatemaltecos, debido a que en la transmisión televisiva se puede observar claramente cómo les dice "Fuck you" ("Que los jodan", en español) antes de intentar escupir a los fanáticos presentes en la tribuna del recinto deportivo.

Frente a este escenario, tras la expulsión de Margaret, el combinado de Surinam amenazó al árbitro estadounidense con abandonar el campo. Los jugadores cruzaron las muñecas en forma de aspa para indicar que estaban sufriendo insultos racistas, pero el colegiado nunca activó el protocolo de tres pasos impuesto por la FIFA y la Concacaf.

Richonell Margaret insultó e intentó escupir a la afición guatemalteca. (Foto Prensa Libre: RR. SS)

Etienne Vaessen: El principal culpable

Luego de que se reanudara el partido, tras doce minutos de pausa por la expulsión de Margaret, el guardameta titular de Surinam, Etienne Vaessen, protagonizó nuevos incidentes, ya que durante el compromiso se volteaba para responder a los aficionados e incluso llegó a lanzar un pelotazo a la platea del estadio Manuel Felipe Carrera.

Aun así, los incidentes continuaron al final del encuentro, cuando el portero surinamés retó a la afición e hizo gestos obscenos y ofensivos contra los fanáticos de la Bicolor, quienes grabaron algunas de sus provocaciones. Estas, presuntamente, comenzaron en Paramaribo, cuando se burló públicamente de Matthew Evans durante el juego.