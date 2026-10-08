Drones contra drones: EE. UU. y Latinoamérica buscan combatir el uso criminal de la tecnología

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Ejército de EE. UU. busca reforzar sus defensas ante la amenaza del uso ilegal de drones por parte de grupos del crimen organizado, como los poderosos carteles del narcotráfico, las megabandas transnacionales y las pandillas callejeras con control territorial.

El uso de este tipo de dispositivos ha disparado las alarmas en la Casa Blanca, debido a que se estima que solo en el último mes las autoridades estadounidenses detectaron cerca de 380 cruces ilegales de drones por parte del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más antiguas y grandes del continente, con redes globales.

Frente a este escenario, EE. UU. probará tecnología láser para derribar drones de carteles en la frontera con México, debido a que el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se caracteriza por su extrema violencia y rápida expansión territorial y financiera, también ha empezado a invertir en drones modificados para el contrabando.

Por lo tanto, el Ejército de los Estados Unidos ha comenzado a desplegar tecnología láser de alta energía en la frontera sur para neutralizar drones operados por carteles mexicanos. Para ello, utiliza sistemas avanzados de energía dirigida, como el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP HEL), desarrollado por la compañía BlueHalo.

EE. UU. envía drones para combatir al narcotráfico

De conformidad con el periódico estadounidense The New York Times, el Gobierno de EE. UU. trasladó drones de ataque MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador como parte de la estrategia del mandatario republicano Donald Trump para intensificar las operaciones contra los grupos del narcotráfico en América Latina.

Según dos funcionarios estadounidenses citados por The New York Times, se trata de un número reducido de drones, aunque no se precisó cuántos han llegado a cada país, ya que los MQ-9 Reaper son aeronaves utilizadas para vigilancia y ataques que pueden transportar misiles o bombas, utilizar cámaras térmicas e interceptar comunicaciones.

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Ante esta situación, el traslado ocurre mientras Estados Unidos busca ampliar sus operaciones contra grupos del narcotráfico, incluso con la posibilidad de pasar de ataques contra embarcaciones a operaciones en tierra. De esta manera, los drones podrían utilizarse para localizar a cabecillas de organizaciones criminales en zonas montañosas.

Por su parte, funcionarios colombianos señalaron que acordaron recibir tres drones MQ-9 Reaper, mientras que el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, afirmó que dos ya fueron entregados a esa nación y se encuentran en operaciones que han generado preocupación por el riesgo de eventuales ataques contra los civiles.

Llegaron drones para combatir a criminales

Los drones MQ-9 enviados por EE. UU. forman parte de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, tras la reciente incorporación de Colombia y Ecuador a la estrategia del Escudo de las Américas, una coalición política y de cooperación en materia de seguridad lanzada en marzo del 2026 por el presidente estadounidense Donald Trump.

Estos drones MQ-9 son aeronaves no tripuladas que destacan por su precisión y letalidad durante los ataques contra Irán, en los que murió Qasem Soleimani, otro líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, en el 2020. De este modo, las operaciones pasarían de ataques contra embarcaciones a ataques terrestres en América Latina.