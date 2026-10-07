¿Por qué H. Kagan y Kenso Soai ganaron el Nobel de Química? El misterio de las moléculas espejo

Durante la mañana de este 7 de octubre, la Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Nobel de Química 2026, dotado con US$1 millón, al francés Henri Kagan y al japonés Kenso Soai por descifrar el enigma de la asimetría de las moléculas de los organismos vivos, cuyos descubrimientos fueron decisivos para los químicos.

Conforme a lo expuesto por Henri Kagan y Kenson Soai, algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son imágenes especulares entre sí. Sin embargo, los organismos vivos solo contienen una de estas variantes, y el origen de esta asimetría química fue un misterio para los químicos durante muchas décadas.

Henri Kagan y Kenson Soai descubrieron la solución a este enigma, ya que la química de la vida es lo que los químicos denominan homoquiral. Por lo tanto, al igual que las manos, todos los aminoácidos existen como variantes simétricas, pero solo una de ellas se encuentra en las proteínas de las células y la otra casi no aparece en la naturaleza.

Frente a este escenario, Kagan y Soai han aportado una solución a un misterio químico de un siglo de antigüedad. No obstante, el francés dio el primer paso en 1986, cuando descubrió una forma de manipular las reacciones químicas que le permitió crear un exceso de una de las imágenes especulares mayor de lo que se creía posible.

El enigma de la asimetría de las moléculas orgánicas

De acuerdo con National Geographic, una de las organizaciones internacionales sin fines de lucro más grandes del mundo dedicadas a la ciencia y la educación, el Premio Nobel de Química recayó en los químicos Henri Kagan y Kenso Soai por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Los avances de Henri Kagan y Kenso Soai son fundamentales para comprender cómo determinadas moléculas quirales pueden favorecer la producción de copias de sí mismas y generar una única configuración molecular dominante. Por ello, los expertos los han distinguido como uno de los avances más influyentes de la ciencia moderna.

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“Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico que se remonta a más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones que han desarrollado son espectaculares”, afirmó públicamente el físico e investigador germano-sueco Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.

“Gracias a Henri Kagan y Kenso Soai, ahora sabemos cómo puede surgir la homoquiralidad. Sus descubrimientos han sido decisivos para el diseño de reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos”, agregó Linke, reconocido principalmente por su destacada trayectoria como profesor de nanofísica en la Universidad de Lu, Suecia.

Siguientes premios

Tras los anuncios de Medicina, Física y Química, la semana Nobel continuará con la concesión del Premio Nobel de la Paz, que se otorga en Oslo el 9 de octubre. El resto de los galardones se entregan en Estocolmo y los laureados recibirán sus medallas el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte del químico Alfred Nobel.

A pesar de eso, en el caso del Nobel de Química, los investigadores premiados sentaron las bases para comprender cómo determinadas moléculas quirales, es decir, aquellas que existen en versiones equivalentes a imágenes especulares, como las manos humanas, pueden amplificar una configuración concreta mediante procesos autocatalíticos.