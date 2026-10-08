Ejecutan a Jamaal Howard en Texas: Qué ocurrió durante la primera ejecución tras el caso de Pike

Durante la noche del pasado miércoles 7 de octubre, Texas ejecutó a Jamaal Howard, de 46 años, en la primera aplicación de la pena de muerte en los Estados Unidos desde que la reclusa Christa Pike sobrevivió a un procedimiento fallido de inyección letal en Tennessee, un caso que había puesto bajo escrutinio el uso del pentobarbital en el país.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Jamaal Howard fue declarado muerto a las 20.03 horas del 7 de octubre en la prisión estatal de Huntsville, Texas, después de recibir una dosis de pentobarbital, el mismo fármaco utilizado en el intento de ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a la inyección de dos dosis letales.

Los abogados de Jamaal habían pedido sin éxito a los tribunales que suspendieran el procedimiento por considerar que la calidad de los fármacos empleados por Texas podía representar riesgos similares a los del caso de Tennessee. Sin embargo, Howard se convirtió en el séptimo ejecutado en Texas en el 2026 y en el número 30 en EE. UU.

Esto se debe a que Jamaal Howard había sido condenado a muerte por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años, ocurrido en el 2000, cuando le disparó durante el robo de una tienda en Silsbee, por lo que sus abogados alegaron que tenía una discapacidad intelectual, pero los tribunales estatales y la Corte Suprema rechazaron los recursos.

La primera ejecución tras el intento fallido contra Pike

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió el 30 de septiembre después de recibir dos dosis de pentobarbital y actualmente permanece hospitalizada, consciente y hablando, según sus abogados, quienes sostienen que durante el procedimiento hubo problemas para ubicar las vías intravenosas y que parte del fármaco pudo haber entrado en los tejidos.

Frente a este escenario, Jamaal se convirtió en la primera persona ejecutada en EE. UU. desde el intento fallido de administrarle una inyección letal a Pike en Tennessee, por lo que, antes de morir, cuando el alcaide le preguntó si tenía algo que decir, Howard se disculpó con los familiares de Swartout, quienes observaban a través de una ventana.

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“Espero que acepten mi disculpa y les pido su perdón. Lamento lo que pasó. Espero que algún día puedan aprender a perdonarme”, dijo Jamaal Howard poco antes de que comenzara la inyección, de manera que también agradeció a sus amigos y familiares, les dijo que los quería y agregó que se encontraba “en un buen estado de ánimo”.

“Estoy listo para encontrar la paz y al Señor, así que les doy las gracias a todos. Disfruten la vida, y que la paz esté con todos ustedes”, concluyó Jamaal, quien, a medida que la dosis letal de pentobarbital comenzó a surtir efecto, tomó un par de respiraciones y jadeó. Luego comenzó a emitir sonidos similares a ronquidos, tosió y volvió a roncar.

El mismo fármaco utilizado en el intento de ejecución de Pike

Debido a que Texas planeaba utilizar pentobarbital, el mismo fármaco empleado en el intento de ejecución de Christa Pike, los abogados de Jamaal Howard argumentaron que existían riesgos similares a los de ese caso y expresaron su preocupación por la calidad de los fármacos utilizados por el estado para las ejecuciones.

“Existía un riesgo similar. Era probable que los fármacos de ejecución de Texas también estuvieran degradados, dado que han superado con creces las fechas de vencimiento originales que la farmacopea permite para medicamentos de este tipo”, concluyó el abogado de Jamaal Howard, quien no logró evitar la ejecución en Huntsville, Texas.