“Me deben una disculpa”: La madre de la víctima de Christa Pike reacciona tras su ejecución fallida

Durante la noche del pasado miércoles 30 de septiembre, Christa Pike sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital cuando intentaron ejecutarla en una prisión ubicada en la ciudad de Nashville, Tennessee, por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer, ocurrida en enero de 1995, hace más de tres décadas.

Frente a este escenario, expertos en medicina y en inyecciones letales han señalado la posibilidad de que un problema con la vía intravenosa provocara que el fármaco se acumulara en los tejidos de Christa Pike en lugar de ingresar al torrente sanguíneo. Sin embargo, aún no están claras las razones por las que sobrevivió a las dosis letales.

Tras la noticia, la madre de la joven adolescente de 19 años que fue brutalmente asesinada compartió su opinión sobre la ejecución fallida de Christa Pike, quien asesinó a Colleen Slemmer el 12 de enero de 1995 en la ciudad de Knoxville, Tennessee, mediante un método de tortura extrema que le provocó un traumatismo craneal severo.

Esto se debe a que Christa Pike, motivada por celos e insultos previos, atrajo con mentiras a Colleen Slemmer, a quien acusaba de querer robarle el novio, hacia una zona aislada y boscosa del parque de la Universidad de Tennessee, donde la víctima fue golpeada, pateada y acuchillada con un cúter y un cuchillo de carnicero durante una hora.

Esto dijo la madre de Colleen Slemmer

Según lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense ABC, May Martínez, madre de Colleen Slemmer, viajó con su esposo desde su casa en Orange Park, Florida, hasta Nashville, Tennessee, para presenciar la ejecución de Christa Pike, que presuntamente se llevaría a cabo la noche del pasado miércoles 30 de septiembre en la prisión.

Sin embargo, al enterarse de que hubo fallos en la ejecución de la persona que le quitó la vida a su hija, May Martínez se puso a llorar y exclamó que la noticia era "algo dura", debido a que, después de todo lo ocurrido, nadie se disculpó con ella ni le dio explicaciones. "Creo que el estado de Tennessee me debe una disculpa", aseguró.

Lea más: ¿Por qué H. Kagan y Kenso Soai ganaron el Nobel de Química? El misterio de las moléculas espejo

"Aquí estamos, 31 años después, y se están riendo en mi cara otra vez, eso es lo que siento que hicieron", agregó May Martínez, quien siente que le falló a su hija como madre y remarcó que "lo único que quería era justicia", ya que Pike es considerada la primera persona en sobrevivir tras recibir una inyección letal durante una ejecución.

Asimismo, por ahora se sabe que Christa Pike despertó cuando se realizaban los preparativos para desconectarla del soporte vital, seis días después de haber sido atada a una camilla en la cámara de ejecución de la prisión estatal, de manera que su supervivencia plantea nuevas interrogantes sobre su futuro médico y legal en Estados Unidos.

El futuro médico y legal de Pike

Los abogados de Christa Pike afirman que su pronóstico sigue siendo incierto y que le espera una larga recuperación. Por lo tanto, tampoco está claro si las autoridades de Tennessee intentarán ejecutarla nuevamente, debido a que el caso ha reavivado el escrutinio sobre cómo se aplica la pena de muerte y se utiliza la inyección letal en EE. UU.

Dadas las circunstancias, May Martínez criticó que la atención mediática y judicial se centre en la agresora y sus traumas infantiles, mientras se deja de lado el sufrimiento y la memoria de su hija. Incluso tuvo que luchar legalmente durante años para recuperar un fragmento del cráneo de Colleen Slemmer que Christa Pike conservó como trofeo.