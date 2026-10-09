¿Quién es Navanethem Pillay? La sudafricana que ganó el Premio Nobel de la Paz del 2026

Durante la mañana de este 9 de octubre, el Nobel de la Paz ha distinguido el trabajo de la jueza sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, quien ha participado en procesos judiciales históricos, presidido una comisión de investigación sobre Palestina y ejercido el máximo cargo en materia de derechos humanos en las Naciones Unidas (ONU).

"El Premio Nobel de la Paz del 2026 se concede a una persona que, con un valor y una integridad excepcionales, ha abierto el camino hacia un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo", señaló el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien resaltó el papel de Pillay para garantizar que los crímenes de guerra sean juzgados.

"Este comité quiere recordar al mundo que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sustenta el sistema que hemos establecido para garantizar la paz y resolver los conflictos de forma no violenta", enfatizó Watne Frydnes, tras defender la necesidad de "personas con valentía, visión y determinación" como Navanethem Pillay.

"Estamos viviendo en una era en la que el derecho internacional y los derechos humanos son objeto de ataques políticos. Esta realidad cada vez peor se ha vuelto particularmente visible para todos", reconoció una sorprendida Pillay en una rueda de prensa improvisada en Núremberg, Alemania, donde participaba en un foro jurídico.

¿Quién es Navanethem "Navi" Pillay?

"Vivimos en un momento en que los magistrados son sancionados y sus instituciones, atacadas", agregó Pillay, quien, al recibir la noticia del Nobel, se hallaba en la sala en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis y bromeó con entregar el premio a Donald Trump, como hizo la líder venezolana María Corina Machado.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, Navanethem "Navi" Pillay nació en la ciudad de Durban, Sudáfrica, el 23 de septiembre de 1941, en una familia originaria de Sri Lanka. Como abogada, defendió a muchos activistas contra el apartheid, entre ellos Nelson Mandela, hasta llegar a ser jueza del Tribunal Superior de su país.

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Entre enero de 1995 y diciembre del 2003 ejerció como magistrada en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que estableció que la violación y la violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad, así como genocidio. Sin embargo, en el 2004 pasó a la Corte Penal Internacional, donde ejerció hasta abril del 2008.

Posteriormente, en mayo del 2008, Navanethem fue nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organismo internacional fundado en noviembre de 1945 que reúne a 193 Estados miembros para facilitar la cooperación en materia de derecho internacional, seguridad, desarrollo global y derechos humanos.

La defensora de Nelson Mandela

Tras la pandemia, en el 2021 asumió la dirección de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, y desde el 2019 es jueza de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

"Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que se califica de genocidio lo que está ocurriendo allí", dijo Navanethem Pillay este viernes 9 de octubre en Alemania, donde fue recibida con elogios de organismos internacionales que resaltaron el papel de la justicia internacional como "piedra angular de una paz duradera".