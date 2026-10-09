“Safe California”: El operativo del ICE que durará unos 45 días y genera temor por arrestos masivos

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lleva varias semanas acelerando los arrestos masivos de inmigrantes y las deportaciones, además de efectuar redadas en aeropuertos y lugares de trabajo donde hay indocumentados.

Ante este escenario, según la cadena de televisión CNN, el ICE ordenó a sus agentes en todo el país aumentar las detenciones de inmigrantes en mil personas adicionales al día, hasta llegar a 3 mil detenciones diarias, debido a que la agencia actúa dentro del territorio estadounidense para hacer cumplir las normas y ejecutar deportaciones.

Asimismo, la agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, anunció recientemente una campaña de reclutamiento masivo de agentes, especialmente de deportación, por lo que esta iniciativa podría ser la punta de lanza de una estrategia para aumentar todos los operativos.

Esto se debe a que el ICE también publicó una solicitud de contrato para ampliar las instalaciones de detención en sus oficinas, en la que citó un “ritmo operativo excepcionalmente alto con un aumento en las detenciones”, de manera que los agentes tendrían que pasar de un promedio actual de 2 mil arrestos diarios a 3 mil.

Operativo Safe California

En medio de los operativos del ICE en California, fuentes cercanas a la agencia federal informaron a la cadena de televisión estadounidense NBC sobre el operativo “Safe California”, que podría durar 45 días en el Estado Dorado y que, aunque no ha sido anunciado públicamente, comenzó el pasado 8 de octubre en el sur de San Diego.

Por su parte, el Washington Examiner, medio de comunicación con sede en Washington D. C. que cubre noticias, política, economía y debates de actualidad, informó que los dirigentes del ICE ordenaron a todos sus agentes migratorios arrestar a cualquier migrante indocumentado que encontraran, sin importar si tenía antecedentes penales.

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“A los agentes del ICE se les dijo que persiguieran a cualquiera y que podían detener a cualquiera”, agregó el Washington Examiner, que citó a fuentes anónimas de la agencia federal, quienes indicaron que esta operación ocurre a un mes de las elecciones de mitad de mandato y en medio de los operativos en todo el estado de California.

Por esta razón, los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el estado de California se intensificaron, debido a que los agentes de inmigración aumentaron las detenciones en Fresno, Madera, Mendota y los campos de Kerman, lo que generó gran temor entre los trabajadores agrícolas y sus familias inmigrantes.

Gavin Newsom reacciona al operativo

De acuerdo con el gobernador de California, Gavin Newsom, estos operativos del ICE estaban siendo utilizados como un arma. “Donald Trump utiliza el miedo y el pánico como arma: pone en riesgo a las familias, socava nuestra economía y aterroriza a las comunidades. Ningún presidente está por encima de la Constitución”, agregó el político.

“Nadie en este país carece de derechos”, escribió Newsom en redes sociales, tras señalar que defenderá a las comunidades del Estado Dorado y exigirá responsabilidades a los agentes migratorios del ICE, dado que durante los primeros dos días de estos operativos, al menos 30 personas fueron detenidas, aunque se desconoce la cifra exacta.