Videos del huracán Isaías: Así tocó tierra en Florida y dejó a 853 mil clientes sin electricidad

Durante la mañana de este 10 de octubre, la tormenta Isaías, rebajada a ciclón postropical, mantiene a unos 853 mil clientes sin energía eléctrica en los estados de Georgia, Florida y Alabama, este último el más afectado por el embate del fenómeno, que aún amenaza con dejar fuertes lluvias en estados del sureste e incluso en la costa atlántica.

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, la tormenta ha provocado la muerte de al menos una persona después de que un árbol cayera este sábado 10 de octubre sobre una vivienda en Birmingham, Alabama, donde la gobernadora Kay Ivey ha declarado el estado de emergencia en casi 40 condados del Estado de Algodón.

Asimismo, en ese estado, Isaías, que tocó tierra como huracán de categoría 2 a última hora del 9 de octubre en la franja noroccidental de Florida y que fue rebajado por el Centro Nacional de Huracanes a ciclón postropical, podría dejar fuertes precipitaciones y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en las regiones central y septentrional.

Por lo tanto, según el seguimiento del suministro eléctrico, unos 439 mil clientes están sin servicio en Florida, unos 300 mil en Alabama y otros 114 mil en Georgia, debido a "las fuertes lluvias asociadas a los remanentes postropicales de Isaías que se extenderán rápidamente hacia el norte, alcanzando el valle de Tennessee y el sureste del país".

La a fuerza de Isaías en EE. UU.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, división del Centro de Predicción Tropical del Servicio Meteorológico, también se alerta de posibles deslizamientos de tierra en la zona sur de los Apalaches y de lluvias intensas en el noroeste de Florida y en la costa suroeste del Estado Soleado, que podrían provocar inundaciones repentinas.

Por consiguiente, EE. UU. mantiene una alerta de nivel moderado por inundaciones para Georgia y parte de Tennessee y, por otro lado, una advertencia que alcanza a estados como Kentucky, Indiana y Virginia, mientras se espera que Isaías se desplace hacia el este a través de Alabama y hacia el valle de Tennessee el 10 y 11 de octubre.

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Esto se debe a que el paso del huracán Isaías provocó la caída de árboles, daños en postes de luz y calles bloqueadas por escombros en el centro de Pensacola, Florida, donde se registraron ráfagas de viento de hasta 164 kilómetros por hora, además de un aumento del nivel del agua de entre 1.5 y 2.7 metros en algunos tramos de la costa.

Frente a este escenario, Florida declaró el estado de emergencia en 27 condados y movilizó a 5 mil miembros de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de respuesta. Además, varias localidades ordenaron evacuaciones y las autoridades advirtieron de posibles interrupciones del suministro eléctrico y problemas en la infraestructura.

El efecto de El Niño

Según la cadena de televisión CNN, los meteorólogos habían pronosticado que la temporada de huracanes del 2026 sería más tranquila de lo habitual debido al fenómeno de El Niño, que se está desarrollando en el Pacífico. Sin embargo, aunque este fenómeno reduce las probabilidades de que se formen huracanes, no impide su formación.

En consecuencia, un fenómeno meteorológico como El Niño puede provocar una mayor cizalladura del viento sobre el mar Caribe y el océano Atlántico, es decir, un cambio muy brusco en la velocidad o dirección del viento en distancias muy cortas, que desintegra las tormentas antes de que tengan tiempo de desarrollarse cerca de las costas.