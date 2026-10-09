¿Quién es Jacob Hicks? El acusado de amenazar con un atentado con bomba contra la Casa Blanca

Conforme a lo expuesto por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, Jacob Aaron Hicks, de 46 años y residente de Tucson, fue arrestado el jueves 8 de octubre y acusado formalmente de proferir amenazas interestatales de causar daños contra la Casa Blanca, residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de EE. UU.

Frente a este escenario, Jacob Hicks está acusado de enviar un correo electrónico el 23 de septiembre del 2026, en el que amenazaba con perpetrar atentados con bomba en masa contra la Casa Blanca y en los alrededores de Washington, D. C, por lo que el residente de Arizona compareció este viernes 9 de octubre ante un tribunal federal.

"Debemos tomar en serio las amenazas de violencia como esta. Agradezco a nuestra emisora local por haber remitido esta amenaza a las autoridades y a la Oficina Federal de Investigación (FBI) por haber abordado la situación con rapidez, profesionalidad y el nivel de compromiso que requería", declaró el fiscal federal Timothy Courchaine.

"El FBI mantiene su compromiso con la seguridad nacional y la lucha contra las amenazas, que investigará con todo el rigor de la ley. Agradecemos a la comunidad por haber denunciado la amenaza ante las autoridades. La cooperación y la colaboración son esenciales.", agregó Rebecca Day, agente especial a cargo de la oficina en Phoenix.

Amenazas contra la Casa Blanca

Según la denuncia, Hicks envió un correo a una emisora de noticias local de Tucson el 23 de septiembre, en el que afirmaba que habría un ataque con bomba inminente contra la Casa Blanca, de manera que la emisora notificó a las autoridades, que iniciaron una investigación e identificaron a Hicks como el presunto remitente del mensaje.

Ante esta situación, como parte de la investigación, las fuerzas del orden localizaron otros borradores de correos electrónicos sin enviar en la misma cuenta vinculada a Jacob Aaron Hicks. Estos también tenían fecha del 23 de septiembre, estaban dirigidos a otras agencias y contenían amenazas similares contra la Casa Blanca y Washington.

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Dadas las circunstancias, este caso forma parte del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional, una iniciativa dirigida por la Casa Blanca para integrar a socios federales, estatales y locales en la protección de los derechos establecidos en la Primera Enmienda, que permite a la gente expresar sus opiniones y creencias sin temor a la censura.

Asimismo, el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional persigue a individuos y organizaciones involucrados en actos de violencia política y está liderado por el Grupo de Trabajo Conjunto Vanguard, encargado de investigar y enjuiciar a quienes utilizan intencionalmente la fuerza para anular los derechos políticos de una persona o grupo.

¿Quién es Jacob Aaron Hicks?

El Departamento de Justicia identificó a Jacob Aaron Hicks como un residente de Tucson, Arizona, de 46 años. Sin embargo, no ha divulgado más detalles biográficos, como su ocupación o un posible móvil. Tampoco ha afirmado públicamente que se hayan encontrado bombas ni que se haya intentado un ataque contra la Casa Blanca.

Las búsquedas en redes sociales de acceso público no arrojaron ningún perfil que pudiera confirmarse de manera fiable como perteneciente a Jacob Hicks. Por su parte, el FBI lleva a cabo la investigación con la asistencia del Servicio Secreto, mientras que la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito de Tucson, Arizona, se encargará del procesamiento.