Terremoto de 7.7 sacude Panamá: Las imágenes de los daños en el país y la carretera que colapsó

Durante la tarde del 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá y provocó daños en viviendas, carreteras, negocios y edificios gubernamentales. Además, el sismo interrumpió el servicio eléctrico y el suministro de agua en algunas zonas del país centroamericano, que resultó fuertemente afectado por el movimiento telúrico.

“El desastre que estamos enfrentando es grande. Lo más importante aquí es preservar la calma”, afirmó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, durante una visita a las zonas afectadas, acompañado por representantes del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc), el organismo encargado de responder ante los desastres.

Frente a este escenario, el último balance de las autoridades, divulgado este sábado 10 de octubre, reportó al menos 27 personas con heridas leves y daños en más de 400 edificaciones. Entre las estructuras afectadas figuran 142 viviendas y 188 centros educativos. Sin embargo, Sinaproc no ha reportado víctimas mortales a causa del terremoto.

“Los reportes reflejan daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, edificios gubernamentales, puentes y carreteras en distintas provincias del país. No se debe utilizar lo sucedido para generar alarma y desorden”, informó el Sinaproc en un comunicado en el que también reportó más de 80 réplicas registradas tras el sismo.

El suelo se abrió en Panamá

De acuerdo con la cadena de televisión Telemundo, el fuerte terremoto registrado en Panamá dejó tras de sí un panorama de devastación estructural en múltiples regiones del país. No obstante, la imagen más impactante del desastre se concentró en la provincia de Veraguas, específicamente en la vía que conduce hacia el distrito de Mariato.

Las fotografías y los videos difundidos por medios locales mostraron una carretera dañada, con grietas, hundimientos y grandes bloques de asfalto desprendidos, como si se tratara de un rompecabezas de cartón. Debido al estado de la vía, miles de internautas especularon que las imágenes habían sido generadas mediante inteligencia artificial.

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A pesar de ello, la gravedad de la situación quedó confirmada cuando el propio alcalde de Mariato, Ángel Batista, grabó un video desde la carretera colapsada. En la grabación, difundida a nivel nacional, la autoridad local mostró el enorme hundimiento provocado por el terremoto e hizo un llamado urgente al Gobierno de Panamá.

Aun así, la emergencia provocada por el sismo no se limitó a la provincia de Veraguas. A medida que avanzaban las horas, los reportes confirmaron que el movimiento telúrico afectó la infraestructura del centro y sur de Panamá, donde las sacudidas y las réplicas provocaron daños en el patrimonio histórico y en diversas estructuras.

Alertas de tsunami suspendidas

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que no existe peligro de tsunami tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá. Esto ocurrió después de que se emitiera una alerta inicial para otras naciones, como Ecuador, Colombia, Nicaragua y Guatemala, según información del Servicio Geológico.

"Es un sistema de fallas activas que, debido a la acumulación de tensión, libera esta energía. Las señales sísmicas se propagaron por todo el territorio; por eso, se sintió en todas partes. El sismo se sintió con fuerza y duró mucho tiempo: fue el más largo en años", concluyó el director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.