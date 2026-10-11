¿Qué significa que el papa León XIV tenga un nódulo en el pulmón? El pronóstico en el Vaticano

Durante la mañana de este domingo 11 de octubre, el papa León XIV anunció que, durante una revisión, los médicos le detectaron un nódulo en el pulmón. "Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir", agregó el noveno soberano de la Ciudad del Vaticano.

"Siguiendo todos los consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones", añadió el papa León XIV en sus redes sociales oficiales, a menos de un mes de su viaje apostólico a las capitales de Uruguay, Argentina y Perú.

Por el momento, se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar entre el 12 y el 19 de octubre y que requerirá una hospitalización postoperatoria de una semana, por lo que la intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los tiempos de Juan Pablo II.

"En respuesta a las preguntas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de una semana", indicó en una breve comunicación el portavoz Matteo Bruni, quien suscitó la sorpresa y el aplauso de los fieles presentes en el Vaticano.

¿Qué le ocurre al papa León XIV?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, la operación del sumo pontífice, que implicará suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a las capitales de Uruguay, Argentina y Perú, del viernes 6 al martes 17 de noviembre del 2026.

Sin embargo, sus palabras de este 11 de octubre durante la oración del Ángelus, justo antes de sorprender al mundo con este anuncio, sugieren que su gira latinoamericana sigue en pie. "Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", les dijo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma.

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Esto se debe a que, según la Universidad de Navarra, los nódulos son pequeñas lesiones en el pulmón que generalmente se detectan mediante una radiografía o una tomografía computarizada, ya que casi siempre son asintomáticas. Por ello, en la mayoría de los casos se descubren de manera casual o mediante un programa de cribado.

No obstante, aunque suelen ser lesiones benignas, sin carácter tumoral, algunos nódulos pueden ser cancerosos. Por consiguiente, el propio papa León XIV ha informado sobre su estado de salud, debido a que, para determinar la gravedad de los nódulos, en algunos casos es necesario realizar una biopsia u otras pruebas complementarias.

Una semana de postoperatorio

La noticia de la operación del papa León XIV ha provocado reacciones en la política italiana, con mensajes de apoyo y cercanía del presidente Sergio Mattarella; de la primera ministra Giorgia Meloni y del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, entre otros representantes, quienes le desearon una pronta recuperación al sumo pontífice.

Asimismo, las redes sociales se han llenado de oraciones por el primer papa estadounidense de toda la historia, quien también tiene nacionalidad peruana por sus muchos años como misionero y obispo en el país andino. Además, como acaba de cumplir 71 años, muchos esperan que se mantenga en el papado por lo menos una década más.