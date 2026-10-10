Con un 75% de avance: Así será el nuevo Estadio Nacional de El Salvador que nos presume Bukele

Durante la noche del pasado viernes 9 de octubre, el presidente salvadoreño Nayib Bukele compartió nuevas imágenes de la construcción del Estadio Nacional de El Salvador y confirmó que la obra registra un 75% de avance, por lo que, según el mandatario, el recinto se convertirá en el estadio más grande y moderno de Centroamérica.

A través de su cuenta oficial en X, el nacido en San Salvador compartió imágenes del proyecto, desarrollado mediante la cooperación de la República Popular China, y destacó las dimensiones y características que tendrá el recinto deportivo una vez finalizado, dado que la obra se prepara para la instalación de equipos, butacas y acabados.

De acuerdo con el portal de noticias de El Diario de Hoy, uno de los periódicos de mayor trayectoria en El Salvador, el nuevo Estadio Nacional se construye en Antiguo Cuscatlán y tendrá capacidad para albergar a 50 mil espectadores sentados. Esto le permitirá superar en aforo a varios de los principales escenarios deportivos de la región.

Además, la construcción está a cargo de la empresa China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) y contempla instalaciones destinadas a competencias deportivas, encuentros internacionales y espectáculos masivos, por lo que tendrá una superficie aproximada de 57 mil 500 metros cuadrados y contará con zonas exclusivas.

¿El mejor estadio de la región?

Con una capacidad proyectada de 50 mil espectadores, el nuevo estadio salvadoreño superará en aforo a varios de los principales escenarios deportivos de Centroamérica. Por ejemplo, el Estadio de Costa Rica cuenta con aproximadamente 35 mil localidades, mientras que el Estadio de Honduras, tiene capacidad para unos 34 mil espectadores.

En Panamá, el Estadio Rommel Fernández tiene una capacidad cercana a los 32 mil aficionados, aunque esta cifra ha variado debido a las remodelaciones. Por su parte, el Estadio Doroteo Guamuch Flores, ubicado en Guatemala, cuenta con aproximadamente 27 mil localidades, una capacidad inferior a la de los otros escenarios mencionados.

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Frente a este panorama, el nuevo recinto de El Salvador también superará la capacidad actualmente reportada del Estadio Cuscatlán, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol salvadoreño. Estas cifras respaldan la proyección del nuevo Estadio Nacional como uno de los recintos de mayor capacidad de toda Centroamérica.

Por su parte, el embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui, reveló durante una entrevista en el programa de revista radial y digital La Tribu que las 50 mil butacas destinadas al estadio tienen previsto llegar al puerto de Acajutla el 11 de octubre, de manera que, según el diplomático, los trabajos avanzan de acuerdo con lo planificado.

¿Cuándo estará terminado el estadio?

“El 11 de octubre van a llegar las butacas”, expresó el representante diplomático, quien explicó que los trabajos de instalación comenzarían durante las últimas semanas de octubre. Para ello, será necesario aumentar la cantidad de trabajadores, ya que actualmente participan en el proyecto casi 300 trabajadores chinos y unos 600 salvadoreños.

Esto se debe a que, aunque el presidente Bukele confirmó que la construcción ya alcanzó un 75% de avance, todavía no existe una fecha oficial para la inauguración. Al respecto, el embajador Zhang Yanhui explicó que el contrato original establece julio del 2027 como plazo para la entrega de las obras del Estadio Nacional de El Salvador.