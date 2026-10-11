COLA 2027 del Seguro Social: ¿Cuánto aumentará el beneficio y cuándo se anunciará?

Según The Hill, un periódico estadounidense especializado en política nacional, más de 70 millones de personas en EE. UU. están a pocos días de conocer cuánto aumentará su cheque del Seguro Social en el 2027, debido al ajuste por costo de vida, conocido como COLA, que la Administración del Seguro Social (SSA) aplica cada año.

Frente a este escenario, la SSA tiene previsto dar a conocer el COLA del 2027 el próximo miércoles 14 de octubre del 2026, fecha en la que, por lo general, se confirma el ajuste que regirá para el año siguiente, con el fin de evitar que los beneficios pierdan valor debido a la inflación mundial y al aumento de los precios de los bienes y servicios.

Sin embargo, la cifra depende de un dato clave: el índice de inflación de septiembre que publica la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos encargada de medir la actividad del mercado laboral, las condiciones de trabajo, los precios y la productividad de la economía.

Por eso, ante eventuales demoras en la difusión de datos oficiales, el anuncio podría reprogramarse. No obstante, el porcentaje definitivo lo fijará la Administración del Seguro Social, de manera que, mientras llega el 14 de octubre, distintos especialistas elaboran estimaciones y proyecciones, aunque estas no constituyen las cifras de la SSA.

¿Cuánto podrían subir los beneficios?

Conforme a lo expuesto por The Senior Citizens League (TSCL), una organización de acción ciudadana sin fines de lucro y no partidista de Estados Unidos, fundada originalmente en 1992 y establecida de manera independiente en 1995, el COLA para el 2027 podría aumentar entre un 3.5% y un 3.6% en comparación con el del 2026.

Por su parte, la analista independiente en temas de Seguro Social y Medicare, Mary Johnson, estimó el COLA del 2027 en torno al 3.4%. Esta estimación, junto con la de The Senior Citizens League (TSCL), disminuyó respecto de las proyecciones de comienzos del verano boreal, cuando habían llegado a rondar el 3.7%, de acuerdo con The Hill.

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Como referencia, el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) que rigió en el 2026 fue del 2.8%, de manera que un valor en torno al 3.4% implicaría un aumento mayor que el del año anterior, equivalente a un incremento aproximado de US$56 (Q428) mensuales en el beneficio promedio de jubilación en Estados Unidos.

Esto se debe a que el COLA no surge de una decisión discrecional, sino de una fórmula mediante la cual la Administración del Seguro Social compara el CPI-W (índice de precios al consumidor para trabajadores) del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) con el del mismo período del último año en que hubo un ajuste de vida.

¿Cómo se calcula el ajuste por costo de vida?

Luego de comparar el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos y administrativos del tercer trimestre del año con el del mismo período del último año en que hubo un ajuste por costo de vida, el resultado se redondea a la décima de punto porcentual más cercana. Por lo tanto, si no hay aumento de precios, no hay COLA.

Ante esta situación, de acuerdo con TSCL, los datos de julio (3.4%) y agosto (3.5%) ya marcaban esa tendencia antes del cierre del cálculo, por lo que el impacto depende del monto que cobra cada persona. A modo de referencia, se estimó que un COLA del 3.6% representaría alrededor de US$69 (Q527) adicionales al mes para un beneficiario.