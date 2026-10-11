¿Atlántico, Pacífico u océano Trump? La propuesta de EE. UU. para cambiarles el nombre

Durante la noche del pasado sábado 10 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió rebautizar el océano Atlántico o el Pacífico con su nombre, o llamarlo océano de las Américas. “Antes de irme, creo que deberíamos tener un océano. Y necesitamos un gran río”, aseveró el magnate neoyorquino de 80 años.

"Necesitamos un gran río y necesitamos un océano. Así que he estado pensando en el océano Atlántico o en el océano Pacífico. Lo llamaremos océano Trump u océano de las Américas", bromeó el mandatario durante un mitin en la ciudad de Clarksville, Tennessee, entre risas y aplausos de los republicanos presentes en el Estado Voluntario.

El presidente estadounidense aseguró que EE. UU. necesita un océano y un gran río que lleven su nombre, después de ordenar que el golfo de México fuera rebautizado como golfo de América y el lago de Ontario como lago de América. Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson, que lleva el apellido del inglés Henry Hudson.

"Hizo un buen trabajo preparando ese lío hace mucho tiempo", dijo Trump sobre el navegante y explorador conocido por sus viajes de exploración al Ártico. Además, el presidente de EE. UU. también rechazó la posibilidad de cambiar el nombre del río Misisipi, que proviene de la lengua nativa ojibwa y se traduce como "padre de las aguas".

Océano Trump

El presidente Donald Trump tiene la potestad de ordenar cambios en los nombres oficiales de accidentes geográficos utilizados por las agencias federales, por lo que corresponde a las empresas privadas decidir si adoptan esos cambios. No obstante, hasta ahora ha encontrado bastante respaldo entre los republicanos en todo el país.

Esto se debe a que, además del golfo y el lago, Donald Trump sugirió cambiar el nombre del estado de Nuevo México a "Nueva América". Sin embargo, esta propuesta no parece ser tan sencilla como la de los accidentes geográficos, debido a que podría requerir una consulta a los habitantes del estado y una reforma de su Constitución.

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Frente a este escenario, el republicano Donald Trump ha dedicado parte de su segundo mandato presidencial a cambiar los nombres de lugares geográficos y monumentos arraigados en la historia del país, ya que también ha querido poner su nombre al Centro Kennedy, aunque para hacerlo necesita la autorización del Congreso.

Asimismo, al inicio de su segundo mandato presidencial, tomó el mando del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), un organismo federal independiente y no partidista fundado por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre de 1984, y decidió cambiarle el nombre a Instituto de Paz de Donald Trump.

Ríos, golfos, estados, centros, océanos y aeropuertos

Florida es el estado donde el nombre del mandatario ha recibido más honores, ya que la legislatura aprobó cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach a Aeropuerto Internacional Donald Trump, considerando que el magnate viaja frecuentemente a su complejo turístico de Mar-a-Lago, situado a 5 kilómetros del aeropuerto.

A pesar de eso, ningún organismo internacional ha adoptado las nuevas denominaciones impulsadas por el presidente Donald Trump, debido a que Google y Apple aplicaron el nombre golfo de América únicamente para los usuarios dentro del territorio estadounidense y mantuvieron el de golfo de México para el resto del mundo.