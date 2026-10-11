Trump vs. la televisión: ¿Por qué el Departamento de Justicia investiga a CNN, ABC, CBS, NBC y Fox?

Durante la mañana de este 11 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió una investigación para determinar si algunas de las principales cadenas de televisión del país violaron la legislación antimonopolio al suspender sus coberturas en protesta por el veto impuesto por la Casa Blanca a algunos de estos medios.

Conforme a lo informado por la agencia de noticias EFE, las pesquisas se centran, en concreto, en lo ocurrido entre el 21 y el 22 de septiembre, cuando CNN fue excluida del viaje que Trump hizo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, días después de que vetara la entrada de esta cadena a la Casa Blanca.

En protesta por esta decisión, el grupo de cobertura conjunta televisiva, conocido como "pool", interrumpió su actividad durante esos dos días, pese a que ABC, CBS, CNN, Fox y NBC forman parte de ese grupo de reporteros y técnicos cuya labor es cubrir las actividades de Trump cuando viaja o cuando se celebran actos en espacios reducidos.

Frente a este escenario, según informaron personas cercanas al asunto al periódico estadounidense The Wall Street Journal, las cadenas afectadas ya tienen conocimiento de la investigación, dado que funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. solicitaron registros de las comunicaciones que mantuvieron entre ellas en septiembre.

Un posible boicot ilegal bajo la ley antimonopolio

De acuerdo con BBC News, medio público de comunicación del Reino Unido, el Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC por un posible boicot ilegal en virtud de la Ley Sherman, la primera legislación federal antimonopolio de los Estados Unidos, aprobada el 2 de julio de 1890, hace más de un siglo.

Esto se debe a que, en septiembre, la administración de Trump retiró las credenciales de la Casa Blanca a periodistas de CNN, Politico y MS NOW. En respuesta, las cinco principales cadenas de televisión del país suspendieron temporalmente su participación conjunta en el grupo de cobertura rotativa de la Casa Blanca, conocido como "pool".

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Sin embargo, la portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, señaló que la División Antimonopolio investiga si la suspensión coordinada de este recurso compartido constituye un boicot de grupo ilegal entre competidores comerciales, ya que la Ley Sherman prohíbe los acuerdos que restrinjan la competencia en el mercado.

Ante esta situación, las cadenas y organizaciones como el Comité de Reporteros para la Libertad de la Prensa han calificado la investigación del Departamento de Justicia como un intento de intimidación y han defendido que las decisiones sobre qué cubrir están protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

¿Qué dice la Primera Enmienda?

La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al Congreso aprobar leyes que restrinjan cinco libertades fundamentales, entre ellas la libertad de prensa, que garantiza que los medios de comunicación y los periodistas de EE. UU. puedan informar e investigar asuntos de interés público sin control del Gobierno.

Adicionalmente, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho de todos los ciudadanos a expresar ideas y opiniones sin la intervención o censura del Gobierno estadounidense y reconoce el derecho a solicitar al Gobierno de EE. UU. la reparación de agravios o cambios en las políticas públicas.