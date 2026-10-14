¿IA o realidad? Valderrama sorprende al aparecer sin su melena en una grabación que genera dudas

Durante la noche del pasado martes 13 de octubre, el exfutbolista colombiano Carlos Valderrama publicó un video en redes sociales en el que aparece su esposa, Elvira Redondo, cortándole el pelo, uno de sus rasgos más característicos, ya que además de ser conocido como el Pibe, en Colombia se le conoce como el Mono, por ser rubio.

“¡Mi gente! Creo que llegó el momento”, indicó Valderrama, tres días antes, en referencia a su apariencia, por lo que el video sorprendió a muchos, pues se ve a su esposa cortándole el pelo al cero. Sin embargo, no tardaron en surgir dudas sobre la autenticidad del video y muchas personas comenzaron a especular sobre si era real o ficticio.

“¡Mi gente! Hoy es el día”, escribió Valderrama, el Pibe, en la descripción del video, en el que aparece sentado, mientras su esposa, Elvira Redondo, está detrás de él y utiliza dos máquinas para cortarle por completo su famosa melena. Al final del video, Valderrama aparece completamente calvo y celebra junto a su esposa que todo salió bien.

Por consiguiente, Carlos Valderrama sorprendió a todos sus seguidores con un video en el que aparece sin su característica melena rubia, uno de sus rasgos más reconocibles, luego de que su esposa, Elvira Redondo, presuntamente le cortara todo el cabello rubio hasta dejarlo completamente calvo con dos máquinas especializadas.

¿Real o inteligencia artificial?

Valderrama no ha explicado los motivos de esta decisión, pues solo escribió en la publicación: "¡Mi gente! Hoy es el día". Por ello, se desconoce si se trata de una posible campaña o si existe alguna otra motivación detrás del video. Incluso, sus seguidores especularon con que podría tratarse de un video elaborado con inteligencia artificial.

Las imágenes despertaron dudas entre los usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a preguntarse si el cambio era auténtico o si el video había sido editado con inteligencia artificial (IA). No obstante, lo cierto es que mientras Elvira Redondo le cortaba el cabello, Carlos Valderrama bromeaba sobre la reacción que tendrían sus nietos.

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A pesar de las dudas sobre si el video está editado, las reacciones fueron inmediatas, pues los rizos de Carlos Valderrama son uno de los rasgos más emblemáticos de su imagen como uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia. Por ende, el video generó reacciones de figuras reconocidas, entre ellas el excapitán Mario Yepes.

“¿Cómo así? ¡Pero lo dejaste sin nada!”, agregó el exfutbolista y entrenador colombiano. Además, otra figura que reaccionó, esta vez con dudas, fue el conferencista y escritor colombo-japonés Yokoi Kenji, quien publicó: “No lo sé Rick, parece falso. Esto está raro mi gente”, en referencia a la autenticidad del video de Carlos Valderrama.

La icónica melena de Valderrama

En caso de ser real, el hecho sería significativo para el futbol colombiano, debido a que la icónica melena de Carlos Valderrama, que rechazó cortarse por US$2 millones (Q15 millones 279 mil) antes de jugar la Copa Mundial de Estados Unidos en 1994, es un símbolo reconocido no solo en Sudamérica, sino también en el resto del mundo.

Esto se debe a que, antes del Mundial del 2026, Carlos Valderrama contó que una marca le ofreció US$2 millones para que se cortara el pelo: "Mi vida la decido yo, siempre fue así. Yo respondo por mi historia, y el pelo, es historia mía. El pelo creció porque yo me lo dejé crecer contra viento y marea", reflexionó uno de los ídolos de Barranquilla.