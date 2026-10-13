Costa Rica inaugura megacárcel al estilo Bukele: así es el CACCO, que recibirá a 5 mil 100 reclusos

El Gobierno de Costa Rica anunció que el próximo miércoles 14 de octubre inaugurará el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), un nuevo establecimiento penitenciario con capacidad para unos 5 mil 100 presos, ubicado junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, en San Rafael, provincia de Alajuela.

La presidenta costarricense, Laura Fernández Delgado, presentó el avance de las obras mediante un video en el que inspeccionó las instalaciones y sostuvo que el proyecto responde al reclamo de familias afectadas por la inseguridad y al compromiso de su administración de endurecer la respuesta frente a la delincuencia en el país.

Frente a este escenario, el CACCO forma parte de la estrategia de mano dura contra el crimen organizado impulsada por Fernández y por el Gobierno anterior, encabezado por Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda, quien también cuestionó el trabajo del Poder Judicial y planteó reducir los privilegios de las personas privadas de libertad.

Ante esta situación, el CACCO tiene un costo estimado de US$35 millones (Q267 millones 514 mil) y fue construido tomando como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, complejo que el presidente salvadoreño Nayib Bukele considera uno de los principales símbolos de su política contra las pandillas.

CACCO: La megacárcel de Costa Rica

De conformidad con Teletica, la estación de televisión más importante de Costa Rica, el CACCO tendrá capacidad para 5 mil 100 presos y estará destinado a personas vinculadas con el crimen organizado, por lo que su construcción comenzó en enero, cuando Rodrigo Chaves y Nayib Bukele participaron en un acto de inicio de las obras.

Además, la ubicación del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, junto a la cárcel de régimen estricto La Reforma, concentra parte de la infraestructura penitenciaria de máxima seguridad, de manera que con este proyecto se busca reforzar el control sobre una población carcelaria vinculada con delitos de alta peligrosidad.

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Dadas las circunstancias, el Gobierno de Fernández, presidenta de Costa Rica, también ha aplicado otras medidas restrictivas en el sistema penitenciario. Entre ellas figuran la reducción de las visitas conyugales, las restricciones a los recipientes de comida y ropa que pueden ingresar los familiares y el retiro de enchufes y cables de todas las celdas.

Asimismo, en Costa Rica se han implementado diversos programas de trabajo para personas privadas de libertad, como la limpieza de maleza en las carreteras del país. Al mismo tiempo, fueron cerrados todos los establecimientos donde los internos podían adquirir varios artículos, ubicados dentro de algunos centros penales del territorio.

La estrategia de seguridad de Costa Rica

De acuerdo con Radio Monumental, una histórica y reconocida emisora de Costa Rica, especializada en noticias y opinión, la política salvadoreña contra las pandillas se convirtió en una referencia para Costa Rica, pues en el 2025 Rodrigo Chaves visitó El Salvador, se reunió con Bukele y recorrió el Cecot para conocer el modelo penitenciario.

A su vez, Bukele visitó Costa Rica en el 2024 y recorrió la principal cárcel del país. Durante esa visita, el mandatario salvadoreño advirtió sobre “síntomas” de criminalidad similares a los que había enfrentado El Salvador con las pandillas, de modo que la construcción del CACCO ocurre mientras Costa Rica registra cifras históricas de homicidios.

Con alrededor de 900 casos cada año, las autoridades costarricenses atribuyen aproximadamente el 70% de estos asesinatos al narcotráfico. Esta situación constituye uno de los argumentos para reforzar la respuesta estatal contra el crimen organizado, por lo que el CACCO se convertirá en una de las principales apuestas penitenciarias del país.