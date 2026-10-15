De Starlink a la presidencia de Ucrania: Musk pide la renuncia de Zelenski en medio de las tensiones

Durante la noche del 14 de octubre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió que se restableciera el servicio de Starlink, la constelación de satélites propiedad de Elon Musk, en medio de una fuerte tensión con Donald Trump, por lo que denunció que el funcionamiento de las terminales del servicio se había restringido sin previo aviso.

"Habrá muertos si continúan los ataques y Starlink no funciona. Espero que se trate de un error, quizá de un problema técnico. Pedimos que se restablezca el servicio", declaró Zelenski, tras mencionar que las fuerzas ucranianas han tenido dificultades con Starlink, cuyo funcionamiento restringido priva a Ucrania de su capacidad de defensa.

Esto se debe a que, según el canal de televisión de noticias internacionales France 24, Starlink es un servicio de internet de banda ancha, alta velocidad y baja latencia, desarrollado y operado por la compañía aeroespacial SpaceX, cuya red de satélites se utiliza para las comunicaciones en el campo de batalla y la interceptación de drones.

Además, de acuerdo con varias fuentes ucranianas, desde principios de octubre Starlink corta la señal entre un satélite y una antena si esta última se desplaza a una velocidad superior a un límite determinado, de unos 160 kilómetros por hora, lo que dificulta la interceptación de drones y afecta los ataques de medio alcance en Ucrania.

¿Todo depende de EE. UU?

Tras la declaración de Zelenski, Musk respondió que cualquier interrupción del servicio de Starshield (la versión militar de Starlink) reportada por Ucrania es responsabilidad de EE. UU. y no de su empresa. "Los sistemas son propiedad y están bajo el control del gobierno estadounidense", argumentó el empresario, inversor y magnate sudafricano.

"Cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de los Estados Unidos y, en última instancia, el presidente Donald Trump", añadió el activista político conservador, pese a que Ucrania depende de la información militar occidental, sobre todo de la estadounidense, para poder detectar los ataques rusos y atacar objetivos.

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Sin embargo, la tensión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump, quien se ha mostrado a favor de un cambio de presidente en territorio ucraniano, hace temer a este país una disminución del apoyo. Prueba de ello, según las autoridades ucranianas, es la ausencia de alertas por segunda noche consecutiva y las fallas de Starlink en Ucrania.

Asimismo, un alto cargo ucraniano, que pidió el anonimato, declaró al periodista británico Piers Morgan que EE. UU. ha amenazado con dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania si esta no pone fin a sus ataques contra las refinerías rusas. "Y, por si fuera poco, han restringido la velocidad de Starlink", comentó el comandante.

Musk pide la salida de Zelenski

El multimillonario Elon Musk se sumó este jueves 15 de noviembre a los recientes llamados del presidente Donald Trump para reemplazar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en medio de las tensiones entre Kiev y Washington, ya que Ucrania acusó a EE. UU. de favorecer a Rusia al no advertirle sobre los ataques inminentes con misiles.

"Y así continúa la masacre. Es hora de que Zelenski se vaya", escribió Musk en X, después de que el ucraniano le pidiera que restableciera Starlink, el sistema desarrollado por SpaceX, cuyo funcionamiento se ha ralentizado. No obstante, el magnate sudafricano afirmó que cualquier interrupción del servicio era responsabilidad de Estados Unidos.