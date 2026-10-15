De Starlink a la presidencia de Ucrania: Musk pide la renuncia de Zelenski en medio de las tensiones

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De Starlink a la presidencia de Ucrania: Musk pide la renuncia de Zelenski en medio de las tensiones

Musk se sumó a los recientes llamados de Trump para reemplazar a Zelenski, luego de que Ucrania acusara a EE. UU. de favorecer a Rusia al no advertirle sobre los ataques con misiles.

Emilio Dávila

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(COMBO) This combination of pictures created on November 08, 2024 shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) gives a press conference at the European Political Community Summit in Budapest, Hungary, on November 7, 2024, SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk (C) looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023, and former US President and Republican presidential candidate Donald Trump (R) attends a town hall meeting moderated by Arkansas Governor Sarah Huckabee Sanders at the Dort Financial Center in Flint, Michigan, on September 17, 2024. Elon Musk took part in a phone call between Ukrainian President Volodymyr Zelensky and US President-elect Donald Trump after his election victory, a senior Ukrainian official told AFP November 8, 2024. "I confirm it," the presidency official who asked to remain anonymous told AFP, saying that the claim in a report by US news site Axios about the call on Wednesday was accurate. The billionaire SpaceX founder was one of the most high-profile supporters of Trump's campaign and his presence during an official call underlines his close ties to the next US president. (Photo by AFP)

El multimillonario Elon Musk ha pedido la dimisión de Volodímir Zelenski, al afirmar que "es hora de que se vaya". (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante la noche del 14 de octubre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió que se restableciera el servicio de Starlink, la constelación de satélites propiedad de Elon Musk, en medio de una fuerte tensión con Donald Trump, por lo que denunció que el funcionamiento de las terminales del servicio se había restringido sin previo aviso.

"Habrá muertos si continúan los ataques y Starlink no funciona. Espero que se trate de un error, quizá de un problema técnico. Pedimos que se restablezca el servicio", declaró Zelenski, tras mencionar que las fuerzas ucranianas han tenido dificultades con Starlink, cuyo funcionamiento restringido priva a Ucrania de su capacidad de defensa.

Esto se debe a que, según el canal de televisión de noticias internacionales France 24, Starlink es un servicio de internet de banda ancha, alta velocidad y baja latencia, desarrollado y operado por la compañía aeroespacial SpaceX, cuya red de satélites se utiliza para las comunicaciones en el campo de batalla y la interceptación de drones.

Además, de acuerdo con varias fuentes ucranianas, desde principios de octubre Starlink corta la señal entre un satélite y una antena si esta última se desplaza a una velocidad superior a un límite determinado, de unos 160 kilómetros por hora, lo que dificulta la interceptación de drones y afecta los ataques de medio alcance en Ucrania.

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¿Todo depende de EE. UU?

Tras la declaración de Zelenski, Musk respondió que cualquier interrupción del servicio de Starshield (la versión militar de Starlink) reportada por Ucrania es responsabilidad de EE. UU. y no de su empresa. "Los sistemas son propiedad y están bajo el control del gobierno estadounidense", argumentó el empresario, inversor y magnate sudafricano.

"Cualquier límite de velocidad o de uso lo decide el Ejército de los Estados Unidos y, en última instancia, el presidente Donald Trump", añadió el activista político conservador, pese a que Ucrania depende de la información militar occidental, sobre todo de la estadounidense, para poder detectar los ataques rusos y atacar objetivos.

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Sin embargo, la tensión entre Volodímir Zelenski y Donald Trump, quien se ha mostrado a favor de un cambio de presidente en territorio ucraniano, hace temer a este país una disminución del apoyo. Prueba de ello, según las autoridades ucranianas, es la ausencia de alertas por segunda noche consecutiva y las fallas de Starlink en Ucrania.

Asimismo, un alto cargo ucraniano, que pidió el anonimato, declaró al periodista británico Piers Morgan que EE. UU. ha amenazado con dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania si esta no pone fin a sus ataques contra las refinerías rusas. "Y, por si fuera poco, han restringido la velocidad de Starlink", comentó el comandante.

Musk pide la salida de Zelenski

El multimillonario Elon Musk se sumó este jueves 15 de noviembre a los recientes llamados del presidente Donald Trump para reemplazar al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en medio de las tensiones entre Kiev y Washington, ya que Ucrania acusó a EE. UU. de favorecer a Rusia al no advertirle sobre los ataques inminentes con misiles.

"Y así continúa la masacre. Es hora de que Zelenski se vaya", escribió Musk en X, después de que el ucraniano le pidiera que restableciera Starlink, el sistema desarrollado por SpaceX, cuyo funcionamiento se ha ralentizado. No obstante, el magnate sudafricano afirmó que cualquier interrupción del servicio era responsabilidad de Estados Unidos.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

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