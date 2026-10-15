Del diagnóstico al regreso al trabajo: ¿Qué ha informado el Vaticano sobre el papa León XIV?

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, la evolución del papa León XIV transcurre con normalidad, el pulmón que le operaron se recupera bien y el sumo pontífice ha retomado parte de su actividad laboral desde el hospital Gemelli de Roma, donde el martes 13 de octubre le extirparon un adenocarcinoma, un tipo de cáncer.

En el último parte médico, difundido este jueves 15 de octubre, el médico personal del sumo pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, confirmaron que una radiografía de tórax muestra una "buena recuperación" del pulmón intervenido, de manera que el papa decidió retomar sus labores desde el hospital.

Esto se debe a que el pontífice, de 71 años, se sometió el martes 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía videoasistida, un procedimiento "radical" para extraer el tejido canceroso, aunque aún están pendientes los resultados de los análisis.

Sin embargo, tras un primer parte tranquilizador difundido el miércoles 14 de octubre, que apuntaba a una evolución favorable, el nuevo comunicado médico confirma que los controles rutinarios de este jueves 15 de octubre han arrojado "resultados normales" y concluye que "la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad".

León XIV retoma el trabajo

Ante este escenario, la Ciudad del Vaticano confirmó que, en su segunda jornada de convalecencia tras la operación, el papa León XIV realizó sus actividades diarias de forma independiente y completó una sesión de fisioterapia con ejercicios de "motricidad completa", lo que se interpreta como una muy buena señal en la Iglesia Católica.

Además, una de las principales novedades de este jueves 15 de octubre es que el sumo pontífice ha reanudado parte de su actividad laboral desde el hospital, donde permanece ingresado tras la intervención quirúrgica y esta mañana ha recibido la visita del número dos de la Secretaría de Estado vaticana, el arzobispo Paolo Rudelli.

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Por otro lado, el papa León XIV ha vuelto a concelebrar misa este jueves 15 de octubre por la mañana, como ya hizo el pasado miércoles 14 de octubre, en una sala habilitada en la décima planta del Hospital Gemelli, el centro médico más grande de Roma y uno de los hospitales universitarios y de investigación más prestigiosos de Italia.

Es ahí donde las autoridades del Vaticano prevén que el papa permanezca ingresado alrededor de una semana, por lo que han despejado su agenda hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación en el Hospital Gemelli, donde cuenta con un apartamento y una suite privada en la décima planta, reservados para estas atenciones.

Incertidumbre sobre el papado de León XIV

Pese a la evolución favorable, todavía quedan incógnitas, ya que durante la hospitalización de un papa no existe la figura de un sustituto. No obstante, las normas permiten que la Curia Romana siga funcionando de forma autónoma para los asuntos corrientes, aunque las decisiones de mayor importancia requieren la aprobación del pontífice.

Dadas las circunstancias, el primer papa estadounidense está acompañado estos días en el hospital por sus dos secretarios, mientras se espera que los partes médicos informen sobre posibles tratamientos posteriores, una vez que se conozcan los resultados de los análisis moleculares e histológicos de los tejidos y ganglios linfáticos.