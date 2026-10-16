Tenía 16 años: qué se sabe del atacante que mató a tres niños y una maestra en escuela de Oregón

De acuerdo con la Policía de Oregón, tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron el jueves 15 de octubre en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, donde el presunto autor, un joven de 16 años, también falleció. Por ello, el distrito anunció la suspensión de las clases y actividades escolares de este viernes 16 de octubre.

Conforme a lo expuesto por el jefe de la Policía de la ciudad de Bend, Mike Krantz, otros dos miembros de la comunidad escolar de Oregón, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital local, donde ambos se encuentran en estado crítico tras lo ocurrido el jueves 15 de octubre.

Asimismo, Krantz explicó que el sospechoso, residente en la localidad de Bend, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave. Sin embargo, el joven de 16 años fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro educativo y se enfrentó a él, según las autoridades estatales.

De conformidad con la agencia de noticias EFE, la Policía recibió las primeras llamadas al servicio de emergencias 911 alrededor de las 13.00 horas. y el jefe policial aclaró que uno de los primeros avisos procedía de una persona que se encontraba en un vehículo, quien alertó de que alguien estaba disparando contra él con "un arma larga".

El presunto asesino de 16 años

El jefe de la Policía de la ciudad de Bend, Mike Krantz, informó que los agentes que acudieron a la escuela primaria Silver Rail encontraron muertos a las víctimas y al sospechoso, de manera que las autoridades estatales decidieron no divulgar la identidad del joven de 16 años ni precisar el tipo de arma utilizada o el número de disparos.

Frente a este escenario, la gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, pidió a la comunidad centrarse por ahora en el duelo y dejar para más adelante las preguntas sobre lo ocurrido: "Habrá tiempo para responder a todas las preguntas que nos hacemos ahora y para buscar más maneras de evitar que esto vuelva a suceder", argumentó.

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Por su parte, el superintendente del distrito escolar, Steve Cook, pidió a las familias que acompañen a sus hijos: "Por favor, abracen fuerte a sus hijos y a sus seres queridos esta semana", dijo a la comunidad de Bend, Oregón, que realizó una vigilia en honor a las víctimas del tiroteo en la escuela, que dejó tres niños y una maestra muertos.

“Esto es algo que no quisiéramos que ocurriera en ningún lugar, y mucho menos en nuestra hermosa comunidad de Bend. Nuestros agentes llevarán a cabo una investigación exhaustiva para tener todas las respuestas”, prometió con pesar el jefe de la Policía local, Mike Krantz, durante una conferencia de prensa este 16 de octubre.

Los motivos para desatar el horror

De momento, las autoridades solo han revelado la edad del sospechoso, que es vecino de la comunidad y que utilizó un arma larga. No obstante, sus motivos para desatar el horror en la escuela siguen siendo un misterio. “Hay muchas piezas de la información que no podemos compartir”, expresó la vocera de la Policía de Bend, Sheila Miller.

Ante esta situación, el jefe policial aclaró que la investigación todavía está en sus primeras etapas, pero adelantó que, al parecer, el “tirador había forzado su acceso a la escuela” con disparos a las puertas. Por ende, en lo que va del año se han registrado 360 tiroteos en el país, según la organización sin fines de lucro Gun Violence Archive.