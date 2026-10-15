EE. UU. evalúa utilizar la madre de todas las bombas contra Irán: Así funciona la GBU-43/B

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el Ejército de Estados Unidos ha elaborado nuevos planes de ataque que contemplan el posible uso de la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense, conocida como la "madre de todas las bombas", contra la infraestructura energética y las instalaciones nucleares de Irán.

El empleo de la GBU-43/B supondría una escalada significativa en el conflicto con Irán, por lo que esta opción se utilizaría en caso de que el presidente Donald Trump ordene reanudar las operaciones de combate, ya sea antes o después de las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre del 2026.

Sin embargo, la cadena de televisión estadounidense CNN indicó que diversas fuentes familiarizadas con las deliberaciones internas sobre el posible despliegue de este armamento cuestionan su eficacia para alcanzar los objetivos estratégicos planteados por Donald Trump o para inclinar la balanza de la guerra a favor de Estados Unidos.

Por lo tanto, si bien el Ejército de los Estados Unidos sigue presentando al presidente Donald Trump opciones para posibles ataques contra objetivos iraníes, algunos funcionarios se preguntan en privado si la Casa Blanca cuenta con una estrategia que integre estos planes de manera que realmente conduzcan al fin de la guerra con Irán.

La "madre de todas las bombas"

Frente a este escenario, según indicó una de las fuentes a la cadena de televisión estadounidense CNN, el presidente Donald Trump ha ordenado al Ejército que prepare planes de ataque adicionales contra objetivos iraníes, que incluyen gran parte de la infraestructura energética, y que contemple el posible uso de una bomba GBU-43/B.

Asimismo, la fuente de CNN señaló que el ataque tendría lugar "antes de la retirada estadounidense en el área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU. (CENTCOM)", lo que sugiere que la administración podría llevar a cabo estos ataques adicionales, proclamar la victoria y proceder a una rápida evacuación de sus fuerzas.

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No obstante, una segunda fuente explicó a la cadena de televisión estadounidense Telemundo que los planes militares para atacar instalaciones nucleares iraníes, incluido el complejo de la montaña del Pico, una instalación subterránea de Irán vinculada a su programa nuclear, contemplan explícitamente el uso de la bomba GBU-43/B.

Por consiguiente, en los últimos meses, Trump ha amenazado reiteradamente con atacar la montaña, donde, según EE. UU. e Israel, Teherán almacena componentes de su programa nuclear, ya que la instalación se encuentra excavada bajo una masa de granito duro y denso, con túneles y cámaras que alcanzan los 100 metros de profundidad.

Un posible ataque a Irán

Dadas las circunstancias, Trump sigue insistiendo en eliminar cualquier posibilidad de que Irán se haga con un arsenal nuclear, por lo que la GBU-43/B, guiada por GPS, es capaz de arrasar una superficie equivalente a 7 hectáreas, aunque carece de la capacidad necesaria para penetrar a suficiente profundidad como para destruir la montaña.

En consecuencia, existen dudas sobre si la bomba GBU-43/B sería un arma eficaz contra las instalaciones nucleares de Irán y otros emplazamientos situados a gran profundidad, pese a que es la bomba convencional más grande del arsenal de los Estados Unidos y mide unos 9.18 metros de largo y 103 centímetros de diámetro.