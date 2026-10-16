De una operación a una conversación con Putin: Así transcurre la recuperación del papa León XIV

Conforme a lo expuesto en un comunicado digital de la Santa Sede, el papa León XIV mantuvo este viernes 16 de octubre una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el hospital romano en el que está ingresado luego de una operación de pulmón, para pedirle una tregua con Ucrania y ofrecerle diálogo.

Durante la conversación, el sumo pontífice estadounidense expresó su "profunda preocupación por la grave crisis humanitaria" en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la región de Jersón, de manera que pidió "una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, así como la evacuación voluntaria y segura de la población".

"Por último, el Santo Padre reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo y de la paz", se lee en la nota del Vaticano sobre la llamada que se produjo mientras el papa León XIV se encuentra ingresado en el hospital Gemelli de Roma, donde el pasado martes 13 de octubre le extirparon parte de un pulmón por un adenocarcinoma.

Frente a este escenario, los últimos boletines médicos constatan una "mejoría constante" del pontífice, que ya ha recuperado su autonomía, hasta el punto de que el Vaticano divulgó una serie de fotografías del papa celebrando una misa en el hospital, luego de que fuera sometido a una operación debido a que se le detectó un tumor.

El Papa León XIV celebra la misa en el hospital

El Vaticano publicó las primeras imágenes del papa León XIV desde su operación de cáncer de pulmón, en las que aparece de pie y celebrando una misa en una capilla improvisada dentro del hospital. "A la ceremonia asistió personal médico y de enfermería del Hospital Gemelli que se encontraba fuera de servicio", indicó la Santa Sede.

Ante esta situación, durante la misa celebrada en una estancia de la décima planta del Gemelli, donde hay habitaciones reservadas para los casos en que un sumo pontífice requiere hospitalización, el papa León XIV agradeció al personal su labor en el cuidado de él y de los demás pacientes que se encuentran en el hospital más grande de Roma.

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Dadas las circunstancias, las autoridades de la Ciudad del Vaticano también anunciaron que el papa León XIV rezará el tradicional Ángelus el 18 de octubre, lo que supondrá la primera aparición pública del sumo pontífice desde que comenzó su tratamiento por un tipo de cáncer maligno que se origina en las células de los tejidos glandulares.

En su última actualización, la oficina de prensa de la Ciudad del Vaticano informó que este viernes 16 de octubre el papa León XIV se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax. Además, el sumo pontífice continúa con sus sesiones de fisioterapia respiratoria y su recuperación le permite realizar todas sus actividades cotidianas.

El Vaticano habla sobre el viaje del papa a América

De conformidad con el cardenal Pietro Parolin, el futuro del pontificado, incluido el viaje programado a Sudamérica en noviembre, dependerá de la evolución de la salud del papa, aunque la radiografía de tórax mostró una buena evolución del pulmón intervenido y el sumo pontífice retomó parte de su trabajo y su rutina de fisioterapia.

Esto se debe a que el viaje del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre, quedó condicionado a la evolución de su salud. Además, consultado por los medios al margen de un acto en la Embajada de Irak, Parolin sostuvo que la gira dependerá de cómo van las cosas y pidió esperar antes de hacer cualquier previsión.