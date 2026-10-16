Tesla Roadster: Así es el carro “volador” que usa propulsores y acelera de 0 a 100 en un segundo

Durante la noche del pasado jueves 15 de octubre, Tesla presentó la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

Según la agencia de noticias EFE, la presentación se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas, donde la empresa estadounidense que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos efectuó varias demostraciones de las capacidades del Roadster, cuyo desarrollo acumula casi una década de retrasos.

Frente a este escenario, en una de las pruebas, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores. "Bueno, ha funcionado", declaró Elon Musk, director ejecutivo, arquitecto de producto y cofundador de Tesla, tras la maniobra.

Además, fue Elon Musk, uno de los mayores accionistas individuales de la compañía, quien mencionó que el nuevo sistema del vehículo Roadster, desarrollado en colaboración entre los ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes espaciales.

Las tres versiones del Roadster

En la presentación realizada en McGregor, Texas, las autoridades de Tesla anunciaron tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, con dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 2 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

Por su parte, la versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán el tiempo de aceleración a menos de 0.9 segundos, mientras que la Rocket, de una sola plaza, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0.6 segundos, según las especificaciones anunciadas por Tesla y Musk.

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Ante esta situación, Musk aseguró que el deportivo podrá superar los 370 kilómetros por hora y ofrecer una autonomía superior a 480 kilómetros. También afirmó que el Roadster será el único auto de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en vehículos autónomos y la robótica.

Dadas las circunstancias, el empresario sudafricano reconoció que el deportivo no está necesariamente "optimizado para la seguridad", lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas, de manera que Tesla prevé iniciar la producción en enero del 2028, aunque todavía no ha anunciado los precios oficiales.

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