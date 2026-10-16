Carlos Barahona, jugador de Amarini Villatoro, detenido por vínculos con préstamos gota a gota

Conforme a lo expuesto por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, órgano auxiliar del Poder Judicial que funciona como policía judicial, el futbolista Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés y de la selección nacional de Costa Rica, fue detenido por agentes durante la madrugada del miércoles 14 de octubre.

La detención se produjo en Cartago como parte de una investigación relacionada con préstamos conocidos como "gota a gota", una modalidad de microcrédito informal y delictivo que se caracteriza por la entrega de dinero en efectivo sin mayores requisitos, pero con tasas de interés abusivas que pueden superar el 500% anual.

Frente a este escenario, la noticia se conoció apenas unas horas después de que Carlos Barahona participara con el Club Sport Cartaginés en el campeonato nacional de Costa Rica, el martes 13 de octubre, cuando fue titular en la victoria por 3-1 del equipo dirigido por el entrenador guatemalteco Amarini Villatoro sobre Puntarenas FC.

Por lo tanto, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades judiciales de Costa Rica, Carlos Barahona figura entre las cuatro personas detenidas durante dos allanamientos realizados la mañana del 14 de octubre, dado que la investigación se originó a partir de una denuncia por presuntos cobros de intereses mediante amenazas.

Cartaginés se refiere al caso

Según el Organismo de Investigación Judicial, los detenidos son investigados por presuntos delitos de extorsión cobratoria, amenazas y asociación ilícita, relacionados con un entramado delictivo grave y con redes de delincuencia organizada que utilizan tácticas de cobranza ilegal u operaciones financieras ilícitas para amedrentar a las víctimas.

Por consiguiente, horas después de conocerse la detención, el Cartaginés emitió un comunicado oficial en el que fijó su posición sobre la situación del futbolista: “Nuestra institución es respetuosa del ordenamiento jurídico, de las actuaciones de las autoridades y del principio constitucional al debido proceso”, señaló el conjunto brumoso.

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Ante esta situación, la institución blanquiazul también aseguró que dará seguimiento al desarrollo de la investigación y que tomará las decisiones que correspondan conforme avance el caso: “El Cartaginés se mantendrá atento a la evolución de los acontecimientos y actuará con estricto apego al ordenamiento jurídico”, indicó el club.

“Por respeto a las personas involucradas y a las autoridades competentes, no se brindarán en este momento declaraciones adicionales sobre este particular”, concluyó el Cartaginés, que no ofrecerá más detalles por el momento y no anunció ninguna sanción deportiva ni una decisión sobre la continuidad de Barahona en el equipo Decano.

Hernán Medford habla sobre el caso

El entrenador del Deportivo Saprissa, el costarricense Hernán Medford, no quiso entrar en detalles sobre el caso del futbolista Carlos Barahona, cuya detención por las autoridades judiciales sorprendió al mundo del futbol centroamericano. Sin embargo, el extécnico del CSD Municipal y del Xelajú MC tiene clara su posición sobre el caso.

“Mientras no sea juzgado y no se le declare culpable, es inocente. Todo lo demás que se hable son chismes. Los chismes sí que me molestan. Qué pereza con eso, los vomito”, manifestó el Pelícano, quien reiteró su molestia por este tipo de comentarios y su rechazo a participar en conversaciones basadas en información no verificada.