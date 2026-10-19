El Niño podría alcanzar una intensidad histórica: Las señales y los riesgos que identificó la NASA

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), sus satélites siguen los cambios que se producen en el océano Pacífico, donde las aguas avanzan hacia el este, el nivel del mar ha registrado desniveles de 40 centímetros y la temperatura se encuentra por encima del promedio a largo plazo.

El pasado domingo 18 de octubre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estimó en 83% la probabilidad de que se esté desarrollando el episodio de El Niño más intenso desde 1950, por lo que el fenómeno puede modificar los patrones climáticos, pero no permite anticipar con certeza cómo será el tiempo en cada región.

Esto se debe a que El Niño es un fenómeno climático natural que suele aparecer cada dos a siete años y se caracteriza por temperaturas oceánicas superiores a las habituales en algunas zonas del Pacífico. Sin embargo, ese calentamiento puede influir en los vientos alisios, la circulación del calor en el océano, las lluvias y el nivel del mar.

Por lo tanto, para seguir su evolución, los científicos observan distintas señales: la altura de la superficie marina, la expansión de las aguas cálidas y los cambios en el color del océano, ya que esta información permite monitorear transformaciones que se originan en el Pacífico y que pueden repercutir en el clima de distintas partes del mundo.

¿Es el episodio de El Niño un récord?

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el episodio actual del fenómeno climático El Niño es "sin precedentes" y "el más potente observado hasta ahora", pese a que aún no ha superado los récords registrados, ya que la explicación reside en los distintos métodos que utilizan los científicos para medir la intensidad de este fenómeno climático.

"En cualquier caso, estamos ante un El Niño intenso", subrayó la climatóloga Emily Becker, de la Universidad de Miami, quien dijo que solo cuando haya concluido se podrá determinar su magnitud y en qué lugar se sitúa en el contexto histórico, aunque sus efectos ya se observan en la distribución del calor del océano y en los patrones de lluvia.

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Por consiguiente, la observación satelital permite seguir el proceso desde su epicentro oceánico. Para los científicos, el comportamiento del nivel del mar y la expansión de las aguas cálidas aportan señales de una transformación que puede influir en el clima mundial, ya que el Pacífico constituye el principal motor natural del clima del planeta.

"Las observaciones confirman que las temperaturas de la superficie del mar en el centro del Pacífico han superado ya los niveles registrados durante los anteriores episodios de El Niño", indicó el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, responsable de emitir pronósticos del tiempo, avisos meteorológicos y estudios sobre el clima.

El informe de la NASA

En un informe publicado el 18 de octubre, la NASA describió las señales observadas mediante satélites que permiten seguir los cambios en la temperatura y el nivel del mar. Además, informó que el episodio continúa fortaleciéndose y podría mantener una intensidad elevada hasta 2027, por lo que El Niño modificaría la circulación atmosférica.

Frente a este escenario, los datos analizados por la NASA muestran que las temperaturas del Pacífico oriental se encuentran aproximadamente 1.7 °C por encima del promedio a largo plazo. Asimismo, según el organismo, las mediciones registraron elevaciones de 40 centímetros en algunas áreas, asociadas a la expansión del agua cálida.

La NASA también señaló que las posibilidades de un episodio de intensidad histórica son elevadas. No obstante, aclaró que los efectos asociados al fenómeno no están garantizados y deben analizarse mediante los pronósticos específicos para cada región, debido a que El Niño podría alcanzar una categoría fuerte en diciembre del 2026.