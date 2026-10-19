El iPhone Duo aún no sale a la venta y ya hay entregas para 2027: ¿Qué alternativas existen?

El iPhone Duo se agotó en media hora después de que Apple abriera las reservas el pasado viernes 16 de octubre. En ese lapso, las fechas de entrega de todas las versiones pasaron del viernes 23 de octubre al lunes 25 de enero. Por ello, el primer iPhone plegable de la compañía llegará en el 2026 solo a quienes lo reservaron de inmediato.

Conforme a lo expuesto por el Financial Times (FT), un influyente periódico internacional especializado en economía, finanzas y negocios, Apple ha calificado la demanda de "sencillamente extraordinaria", de modo que la empresa promete seguir trabajando "para poner este producto revolucionario en manos de sus clientes lo antes posible".

Sin embargo, las palabras no cambian los plazos: quien pida un iPhone Duo en este momento no lo recibirá antes del 2027, debido a que la preventa del primer teléfono plegable de Apple agotó en pocos minutos las unidades previstas para el día del lanzamiento y extendió parte de las entregas hasta enero del 2027, dentro de 98 días.

Esto se debe a que el dispositivo, cuyo precio parte de US$1 mil 999 (Q15 mil 270), salió a la venta anticipada el 16 de octubre y quienes completaron el pedido durante los primeros minutos recibieron el 23 de octubre como fecha estimada de entrega. Para el resto, los plazos se extendieron y los pedidos muestran fechas de entrega para enero.

¿Hay alternativas disponibles?

Frente a este escenario, de acuerdo con Bloomberg, una empresa multinacional especializada en tecnología, datos financieros, software y medios de comunicación, muchos usuarios buscan una forma de acelerar el envío, aunque las alternativas son limitadas, debido a que no existe una opción para adelantar la entrega del iPhone Duo.

La razón es que, una vez que Apple asigna una fecha estimada a la reserva, el comprador no cuenta con un mecanismo para adelantarla, de manera que los plazos dependen de la producción, la configuración elegida, el color, la capacidad de almacenamiento y el inventario destinado a cada región, ya sea América, Europa o Asia.

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Ante esta situación, en septiembre, Apple sugirió elegir con anticipación el color y la capacidad de almacenamiento para agilizar el pedido. No obstante, los internautas comentaron que tuvieron problemas para la compra. Por ello, esta recomendación no garantizó la disponibilidad de una unidad ni permitió modificar una fecha de entrega.

Dadas las circunstancias, comprar un iPhone Duo en mercados de reventa puede implicar riesgos, debido a que la alta demanda inicial suele derivar en precios superiores al valor oficial, anuncios de unidades que no están disponibles y operaciones en las que no se puede verificar el origen del dispositivo ni las condiciones reales de entrega.

Las tiendas avisaron: no hay que llegar sin cita

Según Applesfera, un medio digital dedicado por completo al universo de Apple, las tiendas también lo tienen difícil, ya que varios empleados han señalado que la compañía les ha pedido desaconsejar las visitas sin cita previa el viernes 23 de octubre, porque es probable que no queden unidades disponibles para quienes se presenten sin reserva.

Asimismo, Apple recomienda consultar el 24 de octubre si hay unidades disponibles para recoger, aunque sin garantía de encontrarlas. Esto se debe a que el problema está en la fábrica, no en la tienda: a finales de agosto, la producción apenas alcanzaba unos cientos de unidades diarias y en septiembre surgieron problemas de fabricación.