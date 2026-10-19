Acusó a ICE de llevarse a su esposa: días después encontraron sus restos quemados y fue arrestado

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CBS News, un residente de Sacramento, California fue arrestado bajo sospecha de haber cometido el homicidio de su esposa, luego de que peritos forenses e investigadores identificaran unos restos humanos calcinados localizados en El Dorado como los de la víctima.

El sospechoso fue identificado como Gurinder Gill, quien fue aprehendido el pasado miércoles 14 de octubre por agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento, tras una investigación sobre la desaparición de su esposa, Jasmine Gill, vista por última vez con vida el miércoles 30 de septiembre en la residencia conyugal.

Ante esta situación, la alerta de búsqueda se emitió el 4 de octubre, cuando una prima de la víctima presentó una denuncia por desaparición ante las autoridades, al no lograr comunicarse con ella. Por su parte, Gurinder intentó desviar la atención de los detectives al argumentar que su esposa había sido aprehendida fuera de su domicilio.

El imputado declaró inicialmente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la había interceptado y detenido cuando salió a revisar el buzón de correo. Sin embargo, al comunicarse directamente con la agencia federal, los investigadores locales confirmaron que no se había llevado a cabo ningún operativo.

Así descubrieron los detectives la falsedad del testimonio

De conformidad con People, una conocida revista estadounidense, los detectives locales detectaron inconsistencias en las declaraciones de Gurinder Gill y profundizaron en el entorno familiar. Así descubrieron que la pareja se encontraba en medio de un proceso contencioso de divorcio y una disputa legal por la custodia de sus dos hijos.

Posteriormente, los agentes del condado localizaron restos humanos calcinados en una zona rural el lunes 5 de octubre y, mediante análisis periciales, confirmaron que correspondían a Jasmine Gill. Por lo tanto, tras el arresto de Gurinder, las brigadas de investigación ejecutaron órdenes de cateo e inspección en las dos residencias de Gill.

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Frente a este escenario, Gurinder Gill fue ingresado en la cárcel principal del condado de Sacramento, California, acusado del asesinato de su esposa, Jasmine Gill, y sin derecho a fianza, según informó la Oficina del Sheriff de El Dorado, que tampoco especificó si los investigadores encontraron pruebas en alguna de las dos propiedades.

De acuerdo con The Sacramento Bee, el principal periódico de la capital de California, Gurinder Gill compareció ante un juez el viernes 16 de octubre y, de ser declarado culpable, podría ser condenado a 50 años de prisión, según las condenas documentadas en otros casos judiciales por el asesinato y posterior calcinamiento de una esposa.

La familia busca ayuda para los hijos de Jasmine

A medida que avanza el proceso penal, la familia de Jasmine también busca asistencia legal en relación con el bienestar y la custodia de sus hijos. Por otra parte, una campaña de recaudación de fondos, iniciada por un familiar, describió a Jasmine Gill como alguien que siguió los pasos de su madre al dedicarse a la enfermería en EE. UU.

“Quizás lo más desgarrador de su historia es que luchaba por un futuro mejor para sus hijos. Buscaba el divorcio. Intentaba encontrar la libertad, la seguridad y el nuevo comienzo que merecían. Trágicamente, antes de que pudiera construir ese futuro, Jasmine fue asesinada, dejando atrás a los que tanto se esforzaba por proteger”, concluyó.