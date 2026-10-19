“Todos vamos a morir”: Así era Patricio Sánchez, el sacerdote que falleció aplastado por una cruz

Durante la mañana del pasado sábado 17 de octubre, la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, situada en el sur de Guayaquil, Ecuador, fue escenario de un hecho trágico, debido a que el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió en el transcurso de una misa que se transmitía en vivo, ante la comunidad católica.

La celebración litúrgica se transmitía en directo a través de los canales y plataformas digitales oficiales de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por lo que quedó grabada en video, incluidos los momentos anteriores y posteriores al incidente en el que murió el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez, ante miles de espectadores.

Conforme a lo expuesto por El Universo, uno de los diarios de mayor circulación e influencia de Ecuador, el mensaje que pronunció el sacerdote antes del accidente se centró en la brevedad de la existencia humana y estuvo dirigido tanto a los feligreses presentes como a la audiencia ecuatoriana que seguía la transmisión en directo.

Por esa razón, el religioso reflexionó sobre el destino inevitable de todos los seres humanos y se dirigió a los asistentes con la siguiente afirmación: "Todos vamos a morir". Asimismo, en su discurso también abordó las actividades a las que se dedica atención cotidianamente, momentos antes de que se desplomara en el altar de la parroquia.

El accidente del sacerdote Patricio Alfredo

En ese momento, una enorme estructura de madera con forma de cruz, colocada en la pared de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se desprendió de su base y cayó directamente sobre la cabeza del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 53 años, mientras los presentes pedían que alguien llamara a una ambulancia.

Según Ecuavisa, una de las cadenas de televisión más grandes e influyentes de Ecuador, el impacto provocó la muerte inmediata del sacerdote en el lugar y el hecho quedó grabado por la cámara que transmitía en vivo la celebración religiosa a través de todas sus redes sociales, pese a que uno de los presentes intentó interrumpir la transmisión.

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Por consiguiente, las declaraciones del sacerdote Patricio Sánchez Molinari durante la misa cobraron especial relevancia entre la audiencia tras confirmarse su muerte, pues había reflexionado sobre la brevedad de la vida apenas minutos antes de recibir el impacto fatal en el altar y la transmisión digital dejó constancia de sus últimas palabras.

Ante esta situación, la parroquia convocó a los fieles a una misa para recordar al párroco Patricio Sánchez, quien murió después de que una cruz le cayera encima durante una celebración religiosa que se transmitía en vivo. Sin embargo, las autoridades locales aún no se han pronunciado sobre la causa del desprendimiento de la estructura.

¿Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

De acuerdo con El Comercio, uno de los periódicos de mayor tradición en Ecuador, Patricio Alfredo Sánchez Molinari era un sacerdote católico que pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad religiosa fundada hace un siglo, y se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

No obstante, antes de llegar a esa parroquia, el religioso había prestado servicios pastorales en la iglesia San Lorenzo de Vinces, donde también transmitía sus homilías en vivo a través de las plataformas digitales y organizaba la recolección de víveres y enseres para las familias que atravesaban dificultades en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.