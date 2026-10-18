Internacional
Video: Sacerdote muere accidentalmente durante misa que se transmitía en vivo
Accidente ocurrió el sábado en Guayaquil, Ecuador, la más poblada de ese país sudamericano.
Misa era transmitida por las redes sociales. (Foto: captura de video: @PeriodismoP_Ec / X
Un sacerdote falleció este sábado 18 de octubre en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Ecuador, la más poblada del país, después de caerle encima una gran cruz mientras oficiaba una misa que se estaba transmitiendo en directo por redes sociales.
El sacerdote fue identificado como Patricio Sánchez Molinari y estaba en la mitad de la ceremonia, frente al altar, cuando una gran cruz de madera con un Jesús crucificado, que estaba colgada en la pared, cayó hacia adelante y lo golpeó en la cabeza.
Algunas mujeres que participaban en la misa lo asistieron de inmediato y en el video de la transmisión, que está publicada en su cuenta de la red social Facebook, se puede escuchar que piden que alguien llame a una ambulancia.
Pese al auxilio, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado.
El video del accidente, que ocurrió la noche del sábado, se viralizó en redes sociales este domingo, cuando otras iglesias y centros educativos católicos lamentaron la muerte del sacerdote y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.
Sánchez pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732, y estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en el centro-sur de Guayaquil.
SACERDOTE MUERE TRAS CAERLE UNA CRUZ EN LA CABEZA DURANTE MISA EN VIVO En Guayaquil falleció este sábado 17 de octubre el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de la Vicaría Centro. El sacerdote murió luego de que una cruz que estaba empotrada en la pared detrás del altar se desprendiera y le cayera encima mientras oficiaba su misa diaria, la cual estaba transmitiendo en vivo desde su propio perfil. El hecho quedó registrado en video y ocurrió cerca del minuto 27 de la transmisión, provocando conmoción entre los fieles que seguían el en vivo. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento con un comunicado donde informó que el padre ha partido a la Casa del Padre, expresando su solidaridad a la familia redentorista y a sus familiares y amigos.— Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) October 18, 2026