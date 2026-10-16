Putin y el papa León XIV hablan sobre Ucrania: la petición de tregua y la oferta de diálogo del Vaticano

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Putin y el papa León XIV hablan sobre Ucrania: la petición de tregua y la oferta de diálogo del Vaticano

Putin agradeció al papa León XIV sus esfuerzos por la paz en Ucrania, mientras el pontífice pidió una tregua y ofreció diálogo para resolver el conflicto.

EFE

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El papa León XIV oficia misa en el hospital Gemelli de Roma tras su operación de pulmón, en la primera imagen difundida por el Vaticano. (Foto Prensa Libre: EFE)

El papa León XIV oficia misa en el hospital Gemelli de Roma tras su operación de pulmón, en la primera imagen difundida por el Vaticano. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este viernes al papa León XIV sus esfuerzos para hallar una solución al conflicto en Ucrania durante una conversación telefónica con el pontífice, informó el Kremlin.

“Durante un intercambio de opiniones sobre la situación en torno a Ucrania, Vladímir Putin agradeció al Papa su disposición a contribuir a la resolución del conflicto y los esfuerzos que ha llevado a cabo en el ámbito humanitario”, según un comunicado difundido por la Presidencia rusa.

Previamente, el Vaticano informó de esa conversación, que el papa mantuvo desde el hospital romano en el que permanece ingresado, en la que pidió al presidente ruso una tregua y le ofreció diálogo.

Tras desear una pronta recuperación al pontífice, “Putin destacó la importancia de la cooperación entre Rusia y el Vaticano en la promoción de valores espirituales y morales compartidos, así como en la protección de los cristianos y de los lugares sagrados cristianos en diversas regiones del mundo”, señaló el Kremlin.

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El comunicado indica que “ambas partes subrayaron su interés en continuar el diálogo entre la Iglesia ortodoxa rusa y la Iglesia católica romana”.

“En respuesta a la preocupación del Pontífice por el destino de la población civil en la localidad rusa de Oleshki, en la región de Jersón, se ofrecieron explicaciones detalladas sobre la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria que allí se vive”, según la nota.

Asimismo, Putin apoyó la intención del Vaticano de “ayudar a crear condiciones que garanticen la seguridad de los habitantes de la localidad y faciliten el suministro de bienes de primera necesidad”.

Las partes acordaron “coordinar los esfuerzos en este sentido”, agrega la nota.

La Presidencia rusa destacó que “la conversación transcurrió en un ambiente constructivo y de respeto mutuo”.

Se trata de la segunda conversación telefónica entre Putin y León XIV, cuyo enviado para la paz en Ucrania, Matteo Zuppi, visitó Rusia a finales del mes pasado.E

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