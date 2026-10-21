¿Un arma de rayos de calor en la frontera con México? El Pentágono autoriza realizar pruebas

Durante la mañana de este miércoles 21 de octubre, el Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a probar un rayo de calor de uso militar y desarrollar tácticas para su posible utilización en operaciones en la frontera sur de Estados Unidos, según un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, el rayo de calor de uso militar, conocido oficialmente por las fuerzas de los Estados Unidos como Sistema de Denegación Activa, es un arma no letal que dispara un haz invisible de ondas electromagnéticas que puede alcanzar casi 1 kilómetro de distancia en la frontera.

Frente a este escenario, al entrar en contacto con la piel, el rayo de energía causa una sensación de ardor que ha sido comparada con el calor intenso que se siente al abrir un horno caliente. Además, los oficiales militares declararon que el hormigueo resultante dura 15 minutos, pero también genera un impulso instintivo e irresistible de huir.

Ante esta situación, el despliegue del rayo de calor sería una medida sin precedentes, incluso para el presidente Donald Trump, quien ha priorizado la seguridad fronteriza y el control de la inmigración. Sin embargo, la solicitud del DHS no especificaba dónde ni cómo se probaría el arma ni cómo podría utilizarse en el futuro próximo.

El Sistema de Denegación Activa (ADS)

Según funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia encargada de proteger las fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias, a lo largo de los años se han mantenido conversaciones sobre el posible uso del Sistema de Denegación Activa (ADS) para dispersar multitudes en la frontera entre EE. UU. y México.

Asimismo, de acuerdo con un exfuncionario familiarizado con esas conversaciones, la CBP también había considerado la posibilidad de desplegar el sistema ADS durante disturbios internos, incluso al final del primer mandato del presidente Trump, cuando estallaron protestas por el homicidio de George Floyd en Minneapolis, Minnesota.

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Dadas las circunstancias, el memorando autoriza el “préstamo temporal” de un sistema ADS durante siete meses, a partir de octubre, y establece que “no deberá ser operado por el Departamento de Guerra”, lo que parece eximir al Pentágono de cualquier responsabilidad sobre cómo se pueda desplegar finalmente el método de energía dirigida.

A su vez, el memorando indica que el DHS es el responsable del “empleo, uso y desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos del sistema”, por lo que, al finalizar el período de préstamo, el departamento puede presentar una solicitud para seguir utilizando el sistema del Pentágono en operaciones fronterizas si se considera necesario.

Preocupaciones en México y EE. UU.

“La CBP evalúa continuamente nuevas tecnologías, especialmente aquellas que mejoran la eficacia operativa y fortalecen las capacidades de la misión”, agregó el portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que ya había considerado la posibilidad de utilizar el sistema ADS en zonas con una alta concentración de cruces ilegales.

En estas condiciones, las autoridades locales se han topado con obstáculos relacionados con aspectos legales, el uso de la fuerza, la eficacia y posibles problemas de soberanía, especialmente si el sistema se utilizara contra personas en México que aún no hubieran cruzado a Estados Unidos o si el arma pudiera perjudicar a las personas.