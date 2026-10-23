¿Qué pasó con “Lady Gringa”? La extranjera señalada de agredir a empleados de una taquería

La colonia Condesa es un emblemático barrio residencial y comercial de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, que funciona como un centro cultural, creativo y gastronómico, con restaurantes y una activa vida nocturna, de manera que se encuentra entre las zonas con mayor plusvalía, vida comunitaria y presencia de extranjeros.

Frente a este escenario, la noche del pasado jueves 22 de octubre transcurría como cualquier otra en la taquería Orinoco, en el corazón de la colonia Condesa: mesas llenas, el aroma inconfundible de los tacos y el bullicio propio de uno de los barrios más vibrantes de la capital, hasta que una escena inesperada interrumpió toda la rutina.

Una mujer extranjera, visiblemente alterada, comenzó a insultar y agredir tanto a trabajadores del local como a comensales y vendedores ambulantes, por lo que el episodio fue grabado por un cliente y difundido en las redes sociales, donde no tardó en viralizarse. Así nació el apodo que hoy circula en todo el territorio de México: Lady Gringa.

Esto se debe a que el video, compartido en TikTok, muestra a la mujer en un estado de exaltación, lanzando insultos y descalificaciones contra los empleados. En un momento, se dirige a todas las trabajadoras con la frase en inglés “What's your big check?” (¿Cuál es tu gran cheque?) y cuestiona en tono despectivo cuánto ganan al año.

La noche de Lady Gringa

La estadounidense sugirió montos insignificantes y menospreció la labor de los empleados de la taquería, pero la situación se agravó cuando Lady Gringa intentó agredir físicamente a uno de los trabajadores, mientras un hombre que aparentemente era su acompañante trataba, sin éxito, de calmarla y sacarla del establecimiento en México.

Por lo tanto, el altercado, que comenzó con una discusión relacionada con los tacos, rápidamente se convirtió en un episodio de tensión y violencia, ya que, según testigos entrevistados por Telemundo, la mujer también exigió a las meseras que le solicitaran un servicio de transporte y reclamó a una vendedora ambulante por no tener cambio.

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Ante esta situación, un comensal intervino para defender a los trabajadores, pero la mujer lo golpeó en el estómago y arrojó su comida al suelo, por lo que el personal del local intentó controlar la situación y le pidió que se retirara, mientras ella continuaba lanzando insultos y acusaciones, hasta el punto de tirarse al piso del establecimiento.

Dadas las circunstancias, la tensión fue tal que los empleados consideraron llamar a la policía para que interviniera y, de acuerdo con el comensal agredido, este tuvo que ser escoltado por elementos de seguridad para regresar a casa, dado que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia y dejó una fuerte impresión.

Convivencia y gentrificación en la Condesa

Conforme a lo expuesto por la revista Gente, una publicación y plataforma mexicana de actualidad que cubre temas de cultura y sociedad, el caso de Lady Gringa abrió, más allá del escándalo puntual, un debate mucho más amplio en las redes sociales y los medios de comunicación: el de la gentrificación en zonas como la colonia Condesa.

La presencia creciente de extranjeros, el aumento de precios y la transformación del entorno han generado tensiones entre residentes y trabajadores de la zona, quienes expresaron su indignación por el trato que reciben los mexicanos frente a los visitantes y cuestionaron la falta de empatía y respeto hacia quienes trabajan en todo el sector.