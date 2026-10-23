¿Qué pasó con “Lady Gringa”? La extranjera señalada de agredir a empleados de una taquería

Internacional

¿Qué pasó con “Lady Gringa”? La extranjera señalada de agredir a empleados de una taquería

La estadounidense lanzó insultos y descalificaciones contra los empleados de una taquería y cuestionó en tono despectivo cuánto ganaban al año.

Emilio Dávila

|

time-clock

Condesa, México

Extranjera protagoniza altercado en una taquería de la Condesa y desata debate sobre gentrificación en México. (Foto Prensa Libre: RR. SS)

La colonia Condesa es un emblemático barrio residencial y comercial de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, que funciona como un centro cultural, creativo y gastronómico, con restaurantes y una activa vida nocturna, de manera que se encuentra entre las zonas con mayor plusvalía, vida comunitaria y presencia de extranjeros.

Frente a este escenario, la noche del pasado jueves 22 de octubre transcurría como cualquier otra en la taquería Orinoco, en el corazón de la colonia Condesa: mesas llenas, el aroma inconfundible de los tacos y el bullicio propio de uno de los barrios más vibrantes de la capital, hasta que una escena inesperada interrumpió toda la rutina.

Una mujer extranjera, visiblemente alterada, comenzó a insultar y agredir tanto a trabajadores del local como a comensales y vendedores ambulantes, por lo que el episodio fue grabado por un cliente y difundido en las redes sociales, donde no tardó en viralizarse. Así nació el apodo que hoy circula en todo el territorio de México: Lady Gringa.

Esto se debe a que el video, compartido en TikTok, muestra a la mujer en un estado de exaltación, lanzando insultos y descalificaciones contra los empleados. En un momento, se dirige a todas las trabajadoras con la frase en inglés “What's your big check?” (¿Cuál es tu gran cheque?) y cuestiona en tono despectivo cuánto ganan al año.

LECTURAS RELACIONADAS

ADS Pentágono Frontera

EE. UU. probará un arma de calor en la frontera con México: ¿cómo funciona y qué riesgos tiene?

chevron-right
Druzhkivka (Ukraine), 15/09/2026.- A handout photo made available by the press service of the 93rd 'Kholodnyi Yar' Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces on 15 September 2026 shows servicemen from the brigade patrolling the frontline city of Druzhkivka, Donetsk region, eastern Ukraine, 12 September 2026, amid the Russian invasion. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/UKRAINE'S 93RD MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

“Iban a trabajar y terminaron en la guerra”: El engaño que llevó a centroamericanos a Rusia

chevron-right

La noche de Lady Gringa

La estadounidense sugirió montos insignificantes y menospreció la labor de los empleados de la taquería, pero la situación se agravó cuando Lady Gringa intentó agredir físicamente a uno de los trabajadores, mientras un hombre que aparentemente era su acompañante trataba, sin éxito, de calmarla y sacarla del establecimiento en México.

Por lo tanto, el altercado, que comenzó con una discusión relacionada con los tacos, rápidamente se convirtió en un episodio de tensión y violencia, ya que, según testigos entrevistados por Telemundo, la mujer también exigió a las meseras que le solicitaran un servicio de transporte y reclamó a una vendedora ambulante por no tener cambio.

Lea más: ¿Qué enfermedades transmiten las garrapatas? Los síntomas de Lyme que preocupan en EE. UU.

Ante esta situación, un comensal intervino para defender a los trabajadores, pero la mujer lo golpeó en el estómago y arrojó su comida al suelo, por lo que el personal del local intentó controlar la situación y le pidió que se retirara, mientras ella continuaba lanzando insultos y acusaciones, hasta el punto de tirarse al piso del establecimiento.

Dadas las circunstancias, la tensión fue tal que los empleados consideraron llamar a la policía para que interviniera y, de acuerdo con el comensal agredido, este tuvo que ser escoltado por elementos de seguridad para regresar a casa, dado que la mujer estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia y dejó una fuerte impresión.

Convivencia y gentrificación en la Condesa

Conforme a lo expuesto por la revista Gente, una publicación y plataforma mexicana de actualidad que cubre temas de cultura y sociedad, el caso de Lady Gringa abrió, más allá del escándalo puntual, un debate mucho más amplio en las redes sociales y los medios de comunicación: el de la gentrificación en zonas como la colonia Condesa.

La presencia creciente de extranjeros, el aumento de precios y la transformación del entorno han generado tensiones entre residentes y trabajadores de la zona, quienes expresaron su indignación por el trato que reciben los mexicanos frente a los visitantes y cuestionaron la falta de empatía y respeto hacia quienes trabajan en todo el sector.

ESCRITO POR:

Emilio Dávila

Emilio Dávila

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Emilio Dávila

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Entretenimiento para hispanos  México 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM