¿De qué murió El Komanche? Las incógnitas sobre el fallecimiento del streamer salvadoreño

Durante la noche del domingo 25 de octubre falleció, a los 30 años, el streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, en la metrópoli de Monterrey, México, según confirmó su representante en redes sociales, quien citó como fuente a la familia del creador de contenido, que tenía más de 895 mil seguidores.

Conforme a lo expuesto por Byron Reyes, representante del youtuber, El Komanche fue hallado muerto en una vivienda de la capital del estado de Nuevo León, aunque se desconocen las causas de su fallecimiento. "Lograste lo que ningún salvadoreño ha conseguido en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman", expresó.

"Los que en serio te conocíamos sabemos la fabulosa persona que eras", señaló el representante del fallecido, quien aseguró que el joven tenía varios proyectos en marcha y que el streamer "siempre quiso a su país de manera increíble". Además, indicó que iba a ser uno de los participantes de La Velada del Año 7, organizada por Ibai Llanos.

No obstante, Byron Reyes también añadió: "El bullying a cualquier escala no es un juego", sin aclarar su relación con el fallecimiento del creador de contenido, conocido por participar en eventos en línea en español y por organizar los Squid Craft Games, un torneo de Minecraft en el que también participaban los youtubers AuronPlay y El Rubius.

¿De qué murió El Komanche?

La noticia pronto trascendió en redes sociales, donde otros creadores de contenido, como AuronPlay y Vegetta777, se despidieron de El Komanche. Mientras tanto, los seguidores continúan preguntándose qué ocurrió con el influencer salvadoreño, debido al mensaje que compartió Byron Reyes sobre el bullying y sus posibles consecuencias.

Tras ello, los seguidores han comenzado a preguntarse de qué murió el streamer salvadoreño. Si bien hasta el momento las autoridades de Monterrey no han revelado todos los detalles del caso y se esperan los resultados de la autopsia, ha comenzado a trascender la versión de que el creador de contenido de 30 años se habría suicidado.

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Los rumores de que El Komanche se habría quitado la vida en su propia casa surgieron a partir de publicaciones de cuentas locales en redes sociales que, mediante videos, afirmaron que el streamer salvadoreño no fue víctima de la delincuencia, sino que se quitó la vida. "Su cuerpo no fue encontrado con signos de violencia", señalaron.

Sin embargo, la causa de la muerte no ha sido confirmada por los familiares, el representante ni la Fiscalía de Nuevo León, pese a que algunas publicaciones atribuyeron el fallecimiento a un presunto suicidio relacionado con los diagnósticos de salud mental que Carlos Gómez, conocido como El Komanche, había revelado en años anteriores.

¿Por qué El Komanche recibía tanto odio?

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense Univisión, El Komanche estuvo involucrado en distintos enfrentamientos con otros creadores de contenido y recibió señalamientos relacionados con su comportamiento durante transmisiones y conversaciones con varios integrantes de la comunidad del streaming internacional.

Uno de los episodios que generó más controversia ocurrió en noviembre del 2025, cuando Carlos protagonizó un conflicto con el streamer Pereira durante los Squid Craft Games. En medio de aquella discusión, Komanche realizó comentarios que fueron señalados como racistas por usuarios de redes sociales, lo que provocó una ola de críticas.