De las críticas de Trump a la respuesta de LeBron James: Lo ocurrido durante el himno de EE. UU.

Durante la tarde del jueves 22 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó de nuevo contra la estrella del baloncesto LeBron James, a quien criticó por no mantener una actitud solemne cuando sonó el himno nacional antes del partido que su equipo disputó el martes 20 de octubre contra los Knicks, en Nueva York.

"¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!", escribió Trump en un mensaje en redes sociales que acompañó de un video en el que se ve a la estrella deportiva ensayando, sin balón, el tiro y su swing de golf mientras suena el himno.

"¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!", añadió el presidente estadounidense, quien ha cargado en numerosas ocasiones contra el baloncestista, que también ha criticado con dureza al magnate.

Esto se debe a que, en septiembre del 2017, durante el primer mandato presidencial de Trump, James descalificó al magnate neoyorquino después de que este retirara su invitación para que los Golden State Warriors visitaran la Casa Blanca, a raíz de que Stephen Curry, un jugador conocido por sus críticas al republicano, se opusiera a asistir.

Donald Trump calls out LeBron James for practicing his golf swing during the National Anthem: "While listening to our National Anthem, LeBron James disrespects our Country! I said right from the beginning that he’s no good, a TOTAL DISGRACE. LeBron James should apologize to all of those Great American Warriors and Heroes who died for the American Flag, and all that our Country stands for!" — Pop Base (@PopBase) October 22, 2026

Trump carga contra Lebron James

El exjugador de los Cavaliers, Heat y Lakers, que ha apoyado públicamente a todos los candidatos que han competido contra Donald Trump en elecciones presidenciales, escribió en septiembre del 2017 en sus redes sociales: "¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!", en referencia al mandatario republicano de 80 años.

Por su parte, el presidente ha acusado a James de ser poco inteligente o incluso racista y ha aprovechado para decir que considera mejor jugador a Michael Jordan, aunque el debate depende de si se valora el dominio en su mejor momento y el récord invicto en las finales, o la longevidad, la consistencia estadística y el impacto integral.

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Frente a este escenario, LeBron James, estrella de los Philadelphia 76ers en la NBA, respondió durante la noche del jueves 22 de octubre a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no escuchar con solemnidad el himno nacional y aseguró con una sonrisa que seguramente fue "un día con pocas noticias en la oficina".

Preguntado en los vestuarios después de la remontada de 29 puntos lograda por sus 76ers contra los Cleveland Cavaliers, LeBron reaccionó con una sonrisa y repitió dos veces "un día con pocas noticias en la oficina", horas después de que Trump cargara contra él por no mantener una actitud solemne cuando sonó el himno en Nueva York.

LeBron James responde a las críticas de Trump

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, las críticas del presidente Donald Trump contrastan con su propio comportamiento en algunas ocasiones, debido a que, en diciembre del 2020, el Miami Herald publicó un video en el que se veía al mandatario agitando las manos como si dirigiera una orquesta mientras sonaba el himno.

Además, esta es una polémica más entre uno de los deportistas más célebres de los Estados Unidos y el presidente del país, dado que LeBron, activo en asuntos sociales, ha recibido numerosas críticas de Trump. "Este es un país hermoso y nunca vamos a permitir que una sola persona dicte lo hermosos y poderosos que somos", concluyó.