¿Es el BOAT el nuevo Super Balón de Oro? Qué se sabe del premio y cuándo se conocerá al ganador

En torno a la entrega del Balón de Oro 2026, la discusión sobre quién fue el mejor futbolista de todos los tiempos sumó un nuevo capítulo con el lanzamiento del BOAT (Balón de Oro de todos los tiempos), una iniciativa que propone que los propios aficionados elijan al jugador que mejor representa la historia del prestigioso premio.

La votación está despertando un fuerte interés entre aficionados de diferentes generaciones y ha reavivado el debate sobre las leyendas que marcaron el futbol, debido a que el BOAT reúne a los únicos diez futbolistas que han ganado el Balón de Oro dos o más veces y busca conocer cuál de ellos encarna mejor el legado de este galardón.

Por lo tanto, el reciente lanzamiento de la votación para el BOAT ha despertado un gran interés mundial, dado que, a través de la plataforma oficial, los aficionados de todo el mundo tienen la oportunidad de elegir al ganador del Balón de Oro de todos los tiempos entre los únicos 10 jugadores que han obtenido el trofeo dos o más veces.

No obstante, esta iniciativa también ha desencadenado un debate en toda la comunidad: ¿el BOAT está a la altura del legendario Super Balón de Oro? Tomando en cuenta que este último es un galardón histórico y exclusivo que la revista francesa France Football entregó una sola vez, en 1989, a Alfredo Di Stéfano, una leyenda del Real Madrid.

¿Es el BOAT el nuevo Super Balón de Oro?

Conforme a lo expuesto por la revista francesa France Football, la respuesta es inequívoca: no, ya que se trata de dos iniciativas distintas, sin ninguna conexión entre ellas. Además, el BOAT es una votación exclusivamente pública, diseñada para celebrar la pasión de los seguidores del Balón de Oro, que se entregará este lunes 26 de octubre.

"El BOAT no se trata de un trofeo físico ni de un premio oficial entregado en nuestra ceremonia", agregó el diario deportivo francés L'Équipe, tras mencionar que, para esta ocasión especial, los aficionados de todo el mundo pueden votar por su favorito para ganar el Balón de Oro de todos los tiempos mediante una contribución de US$2 (Q16).

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Frente a este escenario, la votación permanece abierta en la página web oficial del Balón de Oro y los resultados finales se darán a conocer el próximo miércoles 28 de octubre, en vista de que, según los organizadores, el objetivo es dar protagonismo al público y fortalecer la comunidad que sigue cada año la elección del mejor futbolista.

Dadas las circunstancias, a diferencia del BOAT, el Super Balón de Oro fue un trofeo oficial, físico e histórico otorgado por France Football una sola vez, en 1989, para elegir al mejor futbolista entre los ganadores de múltiples Balones de Oro de las tres décadas anteriores: El galardón fue entregado a Alfredo Di Stéfano, leyenda del Real Madrid.

¿Cómo participar en la votación del BOAT?

La votación permanecerá abierta hasta el martes 27 de octubre y sus resultados se publicarán el 28 de octubre en los canales oficiales del Balón de Oro. Por ende, para votar, los aficionados deberán registrarse y abonar US$2 (Q16), con lo que podrán participar en un sorteo de dos entradas para asistir a la ceremonia del Balón de Oro del 2027.

En ese contexto, Lionel Messi, máximo ganador en la historia del premio, aparece como uno de los principales candidatos. Sin embargo, la propuesta no busca establecer un nuevo reconocimiento oficial ni reemplazar el Balón de Oro, sino ofrecer un espacio para que el público intente contestar una pregunta que parece no tener una respuesta.