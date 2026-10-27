De la fuga al robo de un auto: así escapó de prisión en Tennessee un condenado a cadena perpetua

Conforme a lo expuesto por la Tennessee Bureau of Investigation (TBI), la principal agencia estatal de investigación criminal del Estado Voluntario, un hombre que cumplía cadena perpetua por el asesinato de su compañero de trabajo hace 4 años escapó de una prisión en el noroeste de Tennessee al atravesar una cerca de la cárcel.

De conformidad con un comunicado del Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC), organismo gubernamental encargado de supervisar las prisiones y los centros penitenciarios del estado, las autoridades se percataron de la ausencia de Jacob Allen Morley, de 28 años, en el Complejo Correccional del Noroeste, en Tiptonville.

Ante esta situación, los investigadores revisaron las cámaras de seguridad y observaron que Jacob Allen Morley escapó con su uniforme de prisión. Sin embargo, las autoridades de Tennessee no proporcionaron más detalles a los medios de comunicación, entre ellos, cómo el condenado a cadena perpetua logró atravesar la cerca.

Frente a este escenario, los funcionarios de la prisión ofrecieron una recompensa de hasta US$2 mil 500 (Q20 mil) por la detención de Morley e indicaron que las fuerzas del orden de la zona registraron edificios y otras estructuras cercanas a la prisión, situada a unos 145 kilómetros al norte de Memphis, en una zona aislada de terreno llano.

UPDATE: New video shows escaped inmate Jacob Allen Morley stealing a white 2008 Ford F-350 (TN tag 138BBQV) around 1 a.m. today from the 400 block of Keystone Dr. in Lake County. If you spot Morley or the vehicle, do not approach. Call 911 or 1-800-TBI-FIND immediately. https://t.co/C8M3VB2jwa — Tennessee Bureau of Investigation (@TBInvestigation) October 26, 2026

Lo último sobre la búsqueda de Morley

De acuerdo con el TDOC, Jacob Allen Morley mide 1.8 metros y pesa 240 libras. Además, tiene el pelo castaño y los ojos verdes. Por ello, si alguien ve al condenado a cadena perpetua o al auto que robó en Tiptonville, las autoridades recomiendan no acercarse y llamar inmediatamente al 911 o al 1-800-TBI-FIND para alertar a la policía.

Esto se debe a que Jacob Allen Morley fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su compañero de trabajo, Cody Birchfield, en enero del 2022. Según Fox News, el cuerpo de Birchfield fue encontrado en una caja debajo de la casa de Morley, en el condado de Carter, después de que la víctima llevara varias semanas desaparecida.

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Por lo tanto, además de asesinato en primer grado, Jacob Allen Morley fue declarado culpable de robo con agravantes, manipulación de pruebas, vandalismo y resistencia a la autoridad. Según las autoridades, cuando Morley vio a los agentes en su casa en el 2022, protagonizó una persecución policial que terminó en Carolina del Norte.

"Morley ha sido incluido en la lista de los más buscados y se ofrece una recompensa por información que conduzca a su arresto. Se solicita a los residentes que revisen las cámaras de seguridad de sus hogares, los timbres con cámara y las cámaras de vigilancia en busca de posibles avistamientos o actividad sospechosa.", agregó el TDOC.

A convicted murderer is on the loose after escaping a Tennessee prison and stealing a truck to make his getaway. Surveillance video captures 28-year-old Jacob Allen Morley getting into the stolen vehicle after authorities say he escaped through the fence at Northwest Correctional Complex in Tiptonville. Morley, who is serving a life sentence, has been added to Tennessee's Most Wanted list as authorities offer a reward of up to $2,500 for information leading to his arrest. Get the latest on the search for Morley: https://t.co/06rPgA4auW — Fox News (@FoxNews) October 27, 2026

Problemas en el Complejo Correccional del Noroeste

Tal como lo informó CNN, en los últimos años se han reportado varios ataques violentos entre reclusos y empleados del Complejo Correccional del Noroeste. Además, un jurado presentó decenas de acusaciones relacionadas con cinco asesinatos de reclusos, agresiones contra el personal y otros reclusos, así como otros actos de violencia.

El Complejo Correccional del Noroeste tiene capacidad para dos mil hombres y puede albergar a menores condenados como adultos. No obstante, una auditoría de las prisiones de Tennessee reveló que el departamento tenía dificultades para cubrir las vacantes y que la tasa para funcionarios penitenciarios era del 61% durante el 2025.