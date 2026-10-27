¿Por qué Trump despidió a Katie Zacharia? Nicki Minaj, su lealtad y la reacción de Karoline Leavitt

El pasado sábado 17 de octubre se consumó el despido de Katie Zacharia, secretaria de prensa de la Casa Blanca, tras solo cinco días en el cargo. Ahora, su antecesora, Karoline Leavitt, ha querido romper una lanza a favor de quien, hasta ahora, es la persona que menos tiempo ha permanecido en el puesto en toda la historia de EE. UU.

Karoline, quien dejó el puesto para dedicarse a la maternidad, fue entrevistada por Bill Maher y el presentador estadounidense le preguntó por su sucesora, ante lo cual Leavitt señaló que ser secretario de prensa de la Casa Blanca es un "trabajo muy duro" y agregó que, para algunos analistas, "es uno de los trabajos más difíciles del país".

Además, Leavitt elogió a Zacharia por tener el valor de subir al estrado, a pesar de que solo permaneció cinco días en el cargo, "porque solo 37 personas en la historia han sido secretarias de prensa de la Casa Blanca". Sin embargo, señaló que Katie simplemente no era la persona adecuada, por lo que es hora de un nuevo secretario de prensa.

Asimismo, la antecesora de Zacharia recordó que el mandatario republicano tuvo una vez un "programa de éxito" en televisión llamado El aprendiz, en el que era conocido por "pasar página con la gente" y despedirla, de modo que no le sorprendió que Katie fracasara en su primera rueda de prensa y fuera destituida de inmediato por Trump.

Katie trata de demostrar que sigue siendo leal a Trump

Conforme a lo expuesto por The Mirror US, la edición digital para EE. UU. del Daily Mirror, el apoyo de Katie Zacharia al presidente estadounidense Donald Trump no parece haber disminuido a pesar de su destitución como secretaria de prensa de la Casa Blanca, ya que ella misma se calificó de "implacablemente leal" al mandatario republicano.

Frente a este escenario, Katie Zacharia, quien ya le había enviado otro mensaje al presidente Donald Trump, parece mantener una buena relación con el magnate neoyorquino, lo cual no es sorprendente, debido a que ella misma reveló que, a pesar de que el mandatario estadounidense la despidió, aún lo veía con muy buenos ojos.

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"El presidente Trump es un hombre amable, maravilloso, atento, considerado, entusiasta y trabajador. Ojalá más estadounidenses lo apreciaran. Nadie volverá a hacer grande a Estados Unidos como él lo ha hecho y lo sigue haciendo. Fue un honor trabajar para él", escribió en X después de que el mandatario anunciara que dejaría la Casa Blanca.

Donald Trump declaró a la prensa que le dijo a la exfuncionaria: "Le dije: ¿Esto es para ti, Katie? Porque, sinceramente, no lo necesitas", y el presidente estadounidense añadió que también le dijo: "Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría", pues el mandatario considera que "ser secretario de prensa de la Casa Blanca no es fácil".

¿Nicki Minaj será la nueva secretaria de prensa?

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, sugirió la posibilidad de que Nicki Minaj forme parte del gabinete presidencial después de conversar con la rapera, de manera que esta podría cambiar de giro y convertirse en la nueva secretaria de prensa. Al menos, eso es lo que se propone dentro del círculo político de Trump.

El comentario desató reacciones en redes sociales, especialmente porque Cheung compartió un video de su conversación con Minaj mientras viajaban hacia un mitin de Trump en Michigan, donde se esperaba que la cantante participara en el escenario. "¡Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa!", escribió el funcionario.

Sin embargo, aunque la intérprete compartió la publicación acompañada de una bandera estadounidense, no confirmó si estaría interesada en ocupar el cargo. Por ello, la posible llegada de Minaj a la Casa Blanca también generó comentarios entre sus seguidores, quienes respaldaron la idea y argumentaron que tiene suficiente experiencia.