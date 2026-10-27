De 23 inmigrantes ocultos en camionetas a uno muerto bajo custodia del ICE: los casos en Laredo

Durante la tarde del pasado lunes 26 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza, encargada de impedir la entrada ilegal de personas, drogas y armas de destrucción masiva a Estados Unidos, encontraron a 23 migrantes, entre ellos seis menores de edad no acompañados, que iban ocultos en varias camionetas transportadas por un tráiler.

Según la agencia federal encargada de aplicar la ley, que forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, el hallazgo ocurrió durante una inspección en un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, en Laredo, muy cerca de la frontera con México.

Por lo tanto, de acuerdo con el reporte de la CBP, que tiene autoridad para operar puntos de control, interrogar a automovilistas sobre su estatus migratorio y realizar revisiones visuales en zonas autorizadas cerca de la frontera, las camionetas tenían las ventanas cerradas y carecían de ventilación, a pesar de las altas temperaturas de Texas.

Frente a este escenario, la Patrulla Fronteriza advirtió que este tipo de traslados puede poner en peligro la vida de quienes son transportados de manera clandestina, dado que una de las mayores tragedias ocurrió en el 2025, cuando 53 personas fueron encontradas muertas mientras eran transportadas en un remolque en San Antonio, Texas.

Acusados de contrabando tras hallazgo de migrantes muertos

Las autoridades federales acusaron a 11 personas tras el hallazgo de siete migrantes muertos, entre ellos un menor de 14 años, en septiembre del 2026. Por ello, los acusados estarían vinculados con una organización dedicada al contrabando de personas que utilizaba contenedores ferroviarios para transportar migrantes hasta Texas.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, desde abril del 2023 hasta agosto del 2026, los acusados operaron una organización de tráfico de personas que utilizaba ilegalmente trenes de carga para trasladar a inmigrantes al interior de los Estados Unidos, tras haberlos hecho cruzar ilegalmente desde México.

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Cada inmigrante trasladado, o sus familiares y amigos, pagó a los contrabandistas sumas de entre US$1 mil 500 (Q11 mil 460) y US$10 mil (Q76 mil 385) en Honduras, México y Guatemala. Por consiguiente, según la acusación, la organización comenzó a facilitar el traslado ilegal de los migrantes desde Acuña, México, hasta Del Río, Texas.

Por eso, las autoridades hicieron énfasis en los peligros de viajar de esta manera y en las consecuencias legales para quienes practican el tráfico de personas. Además, dieron a conocer que el conductor enfrenta cargos federales por presunto tráfico de personas, mientras que los inmigrantes serán procesados para su eventual deportación.

Migrante muere bajo custodia del ICE en Laredo

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Emiliano Andrade Covarrubias, un migrante mexicano de 56 años, murió mientras permanecía detenido en el centro de procesamiento migratorio Río Grande, en Laredo, Texas, luego de que fuera encontrado inconsciente en su celda el pasado sábado 17 de octubre.

Dadas las circunstancias, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a EE. UU. una "investigación pronta, exhaustiva y transparente" que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento del mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.