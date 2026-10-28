Muere guatemalteco de 43 años bajo custodia del ICE en California: ya son 30 los fallecidos este año

Durante la noche del pasado martes 27 de octubre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia federal de los Estados Unidos que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), informó que un inmigrante guatemalteco falleció el sábado 24 de octubre en un centro de detención de San Diego, California.

Mediante un comunicado, el DHS informó que “Roberto Jiménez Gutiérrez, un inmigrante indocumentado de 43 años originario de Guatemala, falleció el pasado sábado 24 de octubre mientras se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego”.

En el texto, el organismo aseguró que “los antecedentes penales de Roberto Jiménez incluyen una condena en julio del 2024 por vender alcohol a un menor, así como arrestos previos por agresión contra su cónyuge, incumplimiento de una orden judicial, maltrato infantil, alteración del orden público y estar bajo los efectos de drogas”.

Por lo tanto, al brindar detalles de la muerte, el ICE indicó que, a las 11 horas del 24 de octubre, el personal del centro observó a Roberto Jiménez en la celda de seguridad que se le había asignado e intentó despertarlo al ver que no respondía: “El personal del centro contactó al personal médico, declaró una emergencia médica y llamó al 911”.

Investigan la muerte del guatemalteco

El ICE amplió la información e indicó que el personal médico comenzó la reanimación cardiopulmonar y que los paramédicos del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California llegaron y continuaron con las medidas de reanimación: “Un paramédico declaró el fallecimiento de Jiménez aproximadamente a las 12 horas”.

Ante este escenario, el organismo, cuya función principal es proteger el territorio estadounidense contra las amenazas externas e internas, indicó que la muerte del inmigrante guatemalteco Roberto Jiménez Gutiérrez está siendo investigada y que se practicará una autopsia para determinar la causa y la forma de su fallecimiento.

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Por otra parte, la Oficina de Ejecución de Inmigración (ERO) aseguró que, en una fecha desconocida, Jiménez ingresó a EE. UU. sin haber sido admitido, inspeccionado ni puesto en libertad condicional por un oficial de inmigración, por lo que un juez de inmigración ordenó la expulsión del guatemalteco a México el 23 de octubre del 2006.

Sin embargo, Roberto Jiménez Gutiérrez fue deportado nuevamente a México en abril del 2008, tras encuentros con las autoridades de inmigración y la reactivación de su orden de deportación. Posteriormente, en el 2016, fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. en el puerto de entrada de Paso del Norte.

Ya son 30 los fallecidos bajo custodia del ICE

De acuerdo con los datos del ICE, ya son 30 los fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el 2026: Roberto Jiménez se convirtió en el séptimo migrante que fallece en California desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero del 2025 y en el primero que muere en Otay Mesa en casi tres años.

Antes del fallecimiento del inmigrante guatemalteco, la última muerte reportada en un centro de detención del ICE fue la del migrante salvadoreño Luis Sandoval, quien se habría quitado la vida el sábado 24 de octubre en un centro de procesamiento ubicado en Georgia, de conformidad con la cadena de televisión estadounidense Telemundo.