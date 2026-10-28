Al menos 64 muertos tras choque de trenes en España: Lo que se sabe del accidente ferroviario

Durante la mañana de este miércoles 28 de octubre, un tren de alta velocidad colisionó con otro a 96 kilómetros al sur de Madrid. El accidente causó la muerte de al menos 64 personas y dejó decenas de heridos. Además, según la agencia de noticias EFE, este fue el segundo accidente grave ocurrido en el 2026 en la red ferroviaria de España.

De acuerdo con Emiliano García, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, donde tuvo lugar el accidente, decenas de personas más resultaron heridas en el siniestro, ocurrido antes de las 9.00 horas cerca de la ciudad de Toledo, por lo que las autoridades locales desplegaron ambulancias y agentes de policía en el lugar.

Conforme a lo informado por un funcionario de Protección Civil de la región, el Gobierno español también envió a la Unidad Militar de Emergencias del Ejército, un grupo especializado en la intervención ante desastres y accidentes civiles. Asismimo, helicópteros y personal de la Cruz Roja se encuentran en el lugar del choque entre los trenes.

Ante esta situación, este trágico accidente es el segundo desastre ocurrido este año en la red ferroviaria de alta velocidad española, ya que otro siniestro, registrado en enero más al sur, dejó casi 50 muertos y provocó un intenso escrutinio sobre la gestión gubernamental de la infraestructura ferroviaria, que en su día fue motivo de orgullo.

La relación entre ambos accidentes

Ambos accidentes, tanto el de enero como el de octubre, ocurrieron en la línea ferroviaria que se extiende hacia el sur desde Madrid e involucraron a la operadora estatal Renfe y a Iryo, una compañía rival controlada por el Estado italiano en las localidades de Los Yébenes y Urda, según la gestora de la infraestructura ferroviaria española.

Ante este escenario, un portavoz del Ministerio de Transportes de España declaró que la evaluación inicial apunta a un error humano, posiblemente por parte de un controlador de tráfico ferroviario de Adif, entidad pública empresarial encargada de construir, gestionar y mantener la infraestructura de la red ferroviaria del país europeo.

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Dadas las circunstancias, es probable que el accidente se convierta en un tema central de las próximas elecciones generales españolas del 29 de noviembre, ya que, incluso antes de que se conocieran la causa o el número de víctimas, los líderes de los partidos atribuyeron el accidente al abandono por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esto se debe a que el último gran accidente ferroviario en España desató un debate nacional sobre la seguridad de los casi 4 mil kilómetros de la red ferroviaria de alta velocidad del país, la segunda más extensa del mundo, de acuerdo con la Unión Internacional de Ferrocarriles, que actualmente se encuentra a cargo de esta investigación.

España está profundamente consternada por el accidente

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó que se sentía "profundamente consternado" por el accidente y añadió que los servicios de emergencia "están trabajando en el lugar para atender a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las autoridades pertinentes" de la región de Castilla-La Mancha.

"Mi más sentido pésame, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y a sus familias", escribió Sánchez, luego de que los partidos políticos anunciaran que suspenderán temporalmente sus campañas electorales de cara a las elecciones y la Real Federación Española de Fútbol informara que pospondrá algunos encuentros de la Copa del Rey.