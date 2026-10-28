Choque de trenes en España deja 68 muertos: Qué se sabe del accidente y sus posibles causas

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, al menos 68 personas han muerto y más de 60 han resultado heridas en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido a primera hora de este miércoles 28 de octubre en la provincia de Urda, Toledo, al sur de Madrid, donde las posibles causas del accidente todavía se investigan.

Por ahora, los servicios de emergencia siguen buscando cuerpos con ayuda de perros entrenados y podrían "aparecer aún más" cadáveres entre los viajeros de los dos trenes siniestrados, aseguró Emiliano García-Page, presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, a la que pertenece la provincia donde ocurrió el choque.

"La previsión es que, según los bomberos, vayan a aparecer aún más cadáveres", lamentó el político español, quien definió el suceso como una tragedia sin reservas, debido a que el siniestro ocurrió cerca de la estación de Urda, Toledo, entre un tren de alta velocidad AVE, del operador público Renfe, y otro de la compañía española Iryo.

Frente a este escenario, el AVE, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando embistió por detrás al Iryo, con 174 personas a bordo, incluido un bebé, que se encontraba detenido en la vía. Además, según el Ministerio de Transportes, el choque provocó el descarrilamiento de dos vagones y su caída por un terraplén.

¿Una decisión errónea?

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense CNN, a las 8.30 horas se cayó el sistema de seguridad LZB, que solo funciona ya en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y después el centro de control del operador ferroviario Adif decidió reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación".

Por lo tanto, la caída del sistema provocó la detención de al menos seis trenes. Sin embargo, seis minutos después, a las 8.36 horas, se autorizó al maquinista del AVE a reanudar la marcha y el tren recorrió 25 kilómetros hasta que, a las 8.53 horas, embistió al Iryo, que estaba detenido en la vía y protagonizó el segundo accidente del año.

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Dadas las circunstancias, la decisión "a todas luces errónea" del centro de control de ordenar al AVE de Renfe que reanudara la marcha, a pesar de que el Iryo estaba detenido más adelante, es "inexplicable", dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una comparecencia en la que respondió preguntas sobre los dos accidentes.

"Se ordenó reanudar la marcha sin una limitación de velocidad. Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el vocal de la Asociación de Ingenieros de Caminos, tras explicar que lo más probable es que el accidente se haya debido a un error humano que provocó que el AVE chocase con el Iryo.

Las causas del accidente ferroviario

Por su parte, el presidente español, Pedro Sánchez, aseguró desde el lugar del siniestro que se va "a llegar hasta el final" para conocer las causas del accidente. Asimismo, anunció que el Gobierno decretará tres días de luto oficial, ya que "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes en la línea ferroviaria de alta velocidad

"La investigación se tiene que producir con todos los medios y sin interferencias, y hoy no toca discutir sobre las responsabilidades políticas porque no es el día", remarcó el conservador Alberto Núñez Feijóo, candidato a la Presidencia en las elecciones generales adelantadas al próximo 29 de noviembre, en las que Sánchez buscará ser reelegido.